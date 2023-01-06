Происшествия

«Снесла стойку»: в Волгограде «семерка» протаранила кроссовер и влетела в магазин

Происшествия 06.01.2023 11:39
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06.01.2023 11:39


В Дзержинском районе Волгограда ночью ВАЗ-2107 протаранил припаркованный кроссовер и влетел в магазин. Как стало известно ИА «Высота 102», легковушка после ДТП врезалась в торговую точку, торгующую халяльным мясом. 

— По предварительной информации, примерно в 01.30 ночи 44-летняя женщина-водитель за рулем автомашины ВАЗ-2107 двигалась со стороны улицы Московской в направлении улицы имени Константина Симонова по бульвару 30-летия Победы, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 7б водитель не справилась с управлением и наехала на припаркованный автомобиль Lada Xray, после чего автомобиль ВАЗ отбросило в здание магазина, расположенного по адресу бульвар 30-летия Победы, №7 «б».

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водителя ВАЗа доставили в медучреждение. У женщины диагностировали ушиб. 


Представитель магазина халяльного мяса, в которой влетел легковой автомобиль, отметил, что женщина за рулем была трезвой. 

— Утром пришли на работу, смотрим — угол деформирован, плитка отвалилась. Получается, прямо в бетон влетела, — рассказал мужчина. — Ситуация, конечно, неприятная, но так ничего серьезного. Работаем в штатном режиме. Знаю, что перед тем, как врезаться в наш магазин, автомобиль снес стойку у остановки общественного транспорта. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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