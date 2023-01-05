Тайно, тихо, со скандалом: главные отставки года в Волгограде









Уход сразу нескольких чиновников-долгожителей, спортивных функционеров, генерал-майора МВД, крупного культурного деятеля – это, пожалуй, главные отставки 2022 года в Волгоградской области. Ниже самые интересные карьерные виражи года по версии ИА «Высота 102».













Самой громкой отставкой 2022 года стало увольнение 27 октября с поста председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александра Глинянова. В спортивных кругах, да и не только, этого события ждали давно. Особенно на фоне явной деградации и провальной игры волгоградского клуба «Ротор». Однако официальные причины его отставки так и не озвучили. В должности главы областного спорткомитета Александр Глинянов проработал больше семи лет. По итогам декларационных кампаний его называли самым богатым среди руководителей органов исполнительной власти Волгоградской области.













Бывшего гендиректора волгоградского «Ротора» Андрея Рекечинского считали соратником Глинянова. Рекечинский, который руководил клубом с 2016 года, покинул этот пост в мае – на пять месяцев раньше своего патрона. Отставки гендиректора клуба яростно требовали болельщики «Ротора». В сезоне-2021/22 волгоградский клуб показал плачевный результат и вылетел из ФНЛ.













Федор Щербаченко покинул должность спортивного директора «Ротора» 26 октября - за день до отставки Глинянова. По официальной информации, озвученной клубом, Щербаченко прекратил сотрудничество с «Ротором» по взаимному согласию сторон. По неофициальной информации, уход Щербаченко был связан с его несогласием с политикой теперь уже бывшего главы спорткомитета Глинянова.













В должности заместителя главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко долгие годы курировал сферу строительства. Чиновник-долгожитель попал в коррупционную историю, связанную со строительством торгового центра в Волгограде. Сидоренко дал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, хотя ТЦ не был построен. Суд признал вице-мэра виновным в служебном подлоге, но освободил от уголовной ответственности по нереабилитирующему обстоятельству – в связи с истечением срока давности. После вступления приговора в силу Сидоренко уволился из мэрии. Официально было объявлено, что его уволили в связи с переходом на другую работу.













В творческих кругах Волгограда в уходящем году активно обсуждали отставку главного режиссера Волгоградского НЭТ Владимира Бондаренко. Заявление он написал по собственному желанию, но, как многие утверждали, произошло это после скандала, который стал достоянием широкой общественности. Нешуточные страсти разыгрались в августе после отмены спектакля «Страсти по Тилю». Анонимные Telegram-каналы со ссылкой на Бондаренко сообщали, что спектакль якобы не прошел цензуру. Эту тему подхватили. В итоге - ситуацию на своем канале уже в резкой форме осудила телеведущая и журналист Ксения Собчак. Бондаренко в ноябре 2022 года также не без скандала вернулся в Волгоградский молодежный театр. Актеры были против. В конце октября они обратились с коллективным заявлением к главе города, заместителю губернатора и председателю облкомкультуры с просьбой не пускать Бондаренко на порог этого учреждения.









Бывший заместитель главы администрации Волжского Виктор Сухоруков в декабре был уволен со своей должности после вступления в силу приговора суда. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Сухорукова приговорили к 3 годам колонии общего режима.













Должность уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева занимала 12 лет – с 2010 года. О своей отставке она объявила в начале лета, сославшись на личные мотивы. Кресло уполномоченного она «передала» своему заместителю Евгению Ковшикову, а сама трудоустроилась на его место и стала представителем общественности в квалификационной коллегии судей. Ковшиков в связи с переходом на работу омбудсмена этот пост оставил.













Отставка Владимира Третьякова стала самой таинственной в 2022 году. Генерал-майор Третьяков руководил Волгоградской академии МВД 15 лет – с 2007 года. Слухи о его возможной отставке появились осенью, но в пресс-службе академии уверяли, что он просто находится в отпуске. Однако в начале декабря на сайте Волгоградской академии МВД в разделе «Руководство» начальником вуза был указан уже другой человек – Роман Павленков. Официально причины увольнения Третьякова не сообщались. Собственный источник «Высоты 102» в академии уточнял, что Владимир Третьяков вышел на пенсию.