Если волгоградцы будут соблюдать эти рекомендации, то празднование Нового года не обернется неприятностями со здоровьем.
Если волгоградцы будут соблюдать эти рекомендации, то празднование Нового года не обернется неприятностями со здоровьем.
«Работы – непочатый край»: волгоградские врачи в ЛНР обследовали больше 3 тысяч детей30.12.2022 19:12
Комиссию по расследованию летальных исходов от гриппа создали в Волгограде28.12.2022 15:48
В Волгоградской области растет количество заболевших свиным гриппом27.12.2022 12:56
«Думала, что это нормально»: врач из Волгограда случайно обнаружил редкую болезнь у жительницы ЛНР26.12.2022 18:40
Волгоградские школы возвращаются с удаленки. Из-за ОРВИ закрывают классы23.12.2022 16:17
Профессор Рогова: во время эпидемии ОРВИ антибиотики бесполезны21.12.2022 09:00
В Волгоградкой области из-за эпидемии закрыли классы в 113 школах20.12.2022 11:22
С начала недели в Волгоградской области еще 10 школ закрыли на карантин14.12.2022 21:23
«Сбить лекарствами не получается»: в Волгограде детей госпитализируют с высокой лихорадкой14.12.2022 20:51
В Кировском районе открылась новая стоматологическая клиника ВолгГМУ14.12.2022 12:28
Неизменное качество, дизайнерский ремонт и уникальное оборудование – в Кировском районе открылось новое подразделение Стоматологического клинико-диагностического центра Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России. Поликлиника, оснащенная по самым современным стандартам, находится...