







Салаты и другие новогодние блюда могут стать источниками отравления. Если их неправильно и долго хранить. Об этом предупредили волгоградцев в региональном управлении Роспотребнадзора.





Так как салаты состоят из нескольких ингредиентов, то бактерии в нем размножаются быстрее. К тому же, они заправляют в основном майонезом, а это благоприятная среда для размножения микробов. А, если у вас забит холодильник и салат выносится на балкон, то срок «жизни» блюда сокращается еще до нескольких часов.







Итак, сколько новогодние блюда могут оставаться безопасными?





- оливье, сельдь под шубой - не более 12 часов после приготовления;





-винегрет может продержаться до 18 часов (масло лучше добавлять сразу перед подачей на стол).





Другие блюда с праздничного стола также требуют соблюдения сроков хранения, например:





- Холодец можно хранить максимум 12 часов





- Жареная или запеченная курица будет пригодна в пищу не более 36 часов.(Хранить остатки курицы надо в закрытом виде в холодильнике, предварительно обернув в пищевую пленку).





- Красную икру нельзя хранить в открытой банке больше 5−6 дней. Икру из жестяной банки сразу после вскрытия нужно переложить в плотно закрывающуюся стеклянную банку.





- Мясо по-французски нельзя хранить больше 24 часов.

Если волгоградцы будут соблюдать эти рекомендации, то празднование Нового года не обернется неприятностями со здоровьем.