Здравоохранение

Роспотребнадзор напомнил волгоградцам сроки годности новогодних блюд

Здравоохранение 31.12.2022 08:36
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31.12.2022 08:36



Салаты и другие новогодние блюда могут стать источниками отравления. Если их неправильно и долго хранить. Об этом предупредили волгоградцев в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так как салаты состоят из нескольких ингредиентов, то бактерии в нем размножаются быстрее. К тому же, они  заправляют в основном майонезом, а это благоприятная среда для размножения микробов. А, если у вас забит холодильник и  салат выносится на балкон, то срок «жизни» блюда сокращается еще  до нескольких часов.

Итак, сколько новогодние блюда могут оставаться безопасными?

- оливье, сельдь под шубой -  не более 12 часов после приготовления;

-винегрет может продержаться до 18 часов (масло лучше добавлять сразу перед подачей на стол).

Другие блюда с праздничного стола также требуют соблюдения сроков хранения, например:

- Холодец  можно хранить максимум 12 часов

- Жареная или запеченная курица будет пригодна в пищу не более 36 часов.(Хранить остатки курицы надо в закрытом виде в холодильнике, предварительно обернув в пищевую пленку).

- Красную икру нельзя хранить в открытой банке больше 5−6 дней. Икру из жестяной банки сразу после вскрытия нужно переложить в плотно закрывающуюся стеклянную банку.

- Мясо по-французски нельзя хранить больше 24 часов.

Если волгоградцы будут соблюдать эти рекомендации, то празднование Нового года не обернется неприятностями со здоровьем.


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