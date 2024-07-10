Здравоохранение

В Урюпинске Волгоградской области 13 июля бесплатно проверят на онкологию

Здравоохранение 10.07.2024 12:46
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10.07.2024 12:46


День открытых дверей, в рамках которого все желающие смогут бесплатно попасть на прием к специалистам, проведет 13 июля Урюпинский филиал Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. 

- Акция проводится с целью повышения доступности медицинской помощи, а также повышения осведомленности граждан об онкологических заболеваниях, способах их предупреждения и возможностях Урюпинского филиала онкодиспансера, - пояснили V102.RU в облздраве.

На бесплатный прием к маммологу, гинекологу или онкологу-хирургу органов головы и шеи можно попасть только по предварительной записи, которая осуществляется в период с 10 по 12 июля с 08:00 до 16:00 по телефону: 8 (84442) 4-41-50. Количество мест ограничено.

Непосредственно консультацию можно получить 13 июля с 09:00 до 14:00 по адресу:  г. Урюпинск, Ул.Фридек-Мистек, 8. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, зарегистрированный на территории Волгоградской области.

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