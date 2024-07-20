Это просто: волгоградцам объяснили, как сохранить рассудок

Соблюдение простых правил позволит избежать серьезных заболеваний мозга. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облздрав, в этом уверен внештатный специалист по медицинской профилактике комитета здравоохранения Волгоградской области Алексей Покатилов.

Врачи все чаще советуют вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, избегать стрессов и повышенной умственной нагрузки, но, к сожалению, не многие могут себе это позволить в наши дни. Однако есть то, что может делать каждый.

- Чем активнее мозг трудится, тем лучше он сохранится, поэтому лучшее упражнение для мозга – это занятие незнакомой деятельностью. Независимо от того сколько вам лет, найдите себе новое увлечение – это может быть разгадывание ребусов и кроссвордов или их составление, изучение иностранных языков, сочинение рассказов, стихов, запоминание правил русского языка и другое, - считает специалист.

По его словам, наш мозг никогда не устает, поэтому нуждается в тренировке. Главное - не лениться его нагружать.

- И как мышцы со временем просят увеличить нагрузку, так и ваш мозг с каждым днем будет жаждать все больше и больше новой информации. Чтобы когнитивные функции не страдали, нужно также соблюдать ряд обязательных условий, среди которых полноценный сон, режим труда и отдыха и занятия творчеством, при которых в организме выделяются гормоны радости. Наряду с этим важную роль в сохранении здоровья мозга играют диспансеризация и профилактические осмотры, которые помогают следить за артериальным давлением, за уровнем холестерина и глюкозы в крови, - советует Покатилов.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, многие организации реализуются различные оздоровительные программы, направленные на сохранение здоровья в трудовых коллективах. Это «Игры разума», в ходе которых сотрудники узнают, как избежать болезней мозга и правильно тренировать память.