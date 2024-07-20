Здравоохранение

Это просто: волгоградцам объяснили, как сохранить рассудок

Здравоохранение 20.07.2024 16:52
0
20.07.2024 16:52


Соблюдение простых правил позволит избежать серьезных заболеваний мозга. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облздрав, в этом уверен внештатный специалист по медицинской профилактике комитета здравоохранения Волгоградской области Алексей Покатилов.

Врачи все чаще советуют вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, избегать стрессов и повышенной умственной нагрузки, но, к сожалению, не многие могут себе это позволить в наши дни. Однако есть то, что может делать каждый.

- Чем активнее мозг трудится, тем лучше он сохранится, поэтому лучшее упражнение для мозга – это занятие незнакомой деятельностью. Независимо от того сколько вам лет, найдите себе новое увлечение – это может быть разгадывание ребусов и кроссвордов или их составление, изучение иностранных языков, сочинение рассказов, стихов, запоминание правил русского языка и другое, - считает специалист.

По его словам, наш мозг никогда не устает, поэтому нуждается в тренировке. Главное - не лениться его нагружать.

- И как мышцы со временем просят увеличить нагрузку, так и ваш мозг с каждым днем будет жаждать все больше и больше новой информации. Чтобы когнитивные функции не страдали, нужно также соблюдать ряд обязательных условий, среди которых полноценный сон, режим труда и отдыха и занятия творчеством, при которых в организме выделяются гормоны радости. Наряду с этим важную роль в сохранении здоровья мозга играют диспансеризация и профилактические осмотры, которые помогают следить за артериальным давлением, за уровнем холестерина и глюкозы в крови, - советует Покатилов.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, многие организации реализуются различные оздоровительные программы, направленные на сохранение здоровья в трудовых коллективах. Это «Игры разума», в ходе которых сотрудники узнают, как избежать болезней мозга и правильно тренировать память.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
17.07.2024 20:48
Здравоохранение 17.07.2024 20:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.07.2024 08:15
Здравоохранение 16.07.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.07.2024 08:13
Здравоохранение 15.07.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.07.2024 12:02
Здравоохранение 13.07.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.07.2024 12:46
Здравоохранение 10.07.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.07.2024 16:22
Здравоохранение 09.07.2024 16:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.07.2024 10:56
Здравоохранение 08.07.2024 10:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.07.2024 08:17
Здравоохранение 06.07.2024 08:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.07.2024 15:40
Здравоохранение 02.07.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2024 11:25
Здравоохранение 15.06.2024 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.05.2024 18:57
Здравоохранение 28.05.2024 18:57
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
27.05.2024 18:04
Здравоохранение 27.05.2024 18:04
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
21.05.2024 08:14
Здравоохранение 21.05.2024 08:14
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
19.05.2024 15:54
Здравоохранение 19.05.2024 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
16.05.2024 16:42
Здравоохранение 16.05.2024 16:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:52
В Волгограде подрядчик из Карачаево-Черкесии рискует сорвать строительство дороги за 168,7 млн рублейСмотреть фотографии
16:52
Это просто: волгоградцам объяснили, как сохранить рассудокСмотреть фотографии
16:19
«Волгоград Арену» завалили мясными деликатесами, медом и сырамиСмотреть фотографии
15:16
Сухое дерево вспыхнуло в жару у жилых домов в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Волгоградцам рассказали в МВД, как уберечься от взлома аккаунта на «Госуслугах»Смотреть фотографии
13:26
Тело последнего погибшего в разрушенной КНС обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом мужчина забил до смерти малыша из мести его материСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
В ИКВО приняли документы на регистрацию от второго выдвиженца в губернаторыСмотреть фотографии
11:32
Экстрим-аттракцион «Русские горки» возведут в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
10:42
Низко пролетевший над пляжем вертолет сняли на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области женщина за рулем «Лады» погибла в кюветеСмотреть фотографии
09:31
«Свершилось чудо»: жители поселка Коммунар дождались автобуса до райцентраСмотреть фотографии
08:44
Под Волгоградом 21-летнюю сообщницу наркобарыг отправили за решетку на 8 летСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде пройдет тур чемпионата России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
07:23
Жителя Волгоградской области арестовали за экстремистские комментарииСмотреть фотографии
21:26
Зажиточные волгоградцы теперь смогут купить самолет на маркетплейсеСмотреть фотографии
20:47
Ветер, град и проливные ливни: МЧС предупредило волгоградцев о непогодеСмотреть фотографии
20:13
«Легенда Сочи» за 960 млн рублей пришвартовалась на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
19:24
Волгоградцев предупредили о магнитной буре 21 июляСмотреть фотографии
18:41
В Волгоградской области арестован незаконно въехавший в Россию мигрантСмотреть фотографии
17:59
Мора рыбы не избежать? Эксперт ВНИРО рассказал о причинах и опасностях цветения Волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
17:19
Под Волгоградом директору карьера грозит пятилетний срок за гибель работникаСмотреть фотографии
16:49
В Волжском из-за жары переходят на ночной ремонт дорогСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде потушили пожар на складеСмотреть фотографии
16:33
В Волгоградской области «Сбер» объявил награду за помощь в поимке налетчикаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Под Волгоградом в массовой аварии с китайскими грузовиками погиб человекСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Лето в каждом моменте: на набережной Волгограда работает креативное пространство с кинотеатром и живой музыкойСмотреть фотографии
15:49
Волгоград заливает «внеплановым» ливнемСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
На юге Волгограда загорелся цех по производству пакетов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Под Волгоградом у хутора Тутов временно изменится транспортная схемаСмотреть фотографии
 