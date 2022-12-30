Экономика

Сбер продолжит принимать заявки на ипотеку с господдержкой

Экономика 30.12.2022 07:37
0
30.12.2022 07:37


В 2023 году Сбер продолжит принимать заявки на льготную государственную программу «Ипотека с господдержкой»: Правительство РФ продлило эту программу до 1 июля 2024 года.
Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
«Мы поддерживаем решение Правительства РФ продлить эту программу — самую популярную из всех жилищных программ господдержки. Весь год она пользовалась огромным спросом и стимулировала рынок жилой недвижимости в стране. В 2022 году наш объем выдач по "Ипотеке с господдержкой" составил 545 млрд рублей. Более 145 тысяч семей по всей России, от Калининграда до Владивостока, обрели новую крышу над головой, а значит — стабильность и уверенность в будущем».
Первоначальный взнос по программе — от 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов. Подать заявку на «Ипотеку с господдержкой» можно онлайн на сайте Домклик. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
30.12.2022 10:17
Экономика 30.12.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.12.2022 07:33
Экономика 30.12.2022 07:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2022 21:17
Экономика 29.12.2022 21:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2022 11:43
Экономика 29.12.2022 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2022 10:57
Экономика 29.12.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.12.2022 10:36
Экономика 29.12.2022 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2022 10:28
Экономика 29.12.2022 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2022 08:43
Экономика 29.12.2022 08:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 15:53
Экономика 28.12.2022 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 15:50
Экономика 28.12.2022 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 15:29
Экономика 28.12.2022 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 15:25
Экономика 28.12.2022 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 14:53
Экономика 28.12.2022 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 14:26
Экономика 28.12.2022 14:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 11:35
Экономика 28.12.2022 11:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:26
В Волгограде вспоминают погибших во взорванном 30 декабря троллейбусеСмотреть фотографии
10:26
«План Ломоносова»: что будет происходить в ЦПКиО Волгограда с 2 по 9 январяСмотреть фотографии
10:17
С 1 января 2023 года МРОТ в Волгоградской области вырастет до 17518 рублейСмотреть фотографии
10:02
Волгоградские библиотекари связали из пряжи праздничную ёлкуСмотреть фотографии
09:32
В Михайловке «Лада Приора» с 20-летним водителем протаранила столбСмотреть фотографии
08:51
Инспекторы нагрянули с проверкой в кинотеатр «Победа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:26
Роспотребнадзор советует волгоградцам больше пить в новогоднюю ночь: но не алкогольСмотреть фотографии
21:00
В Волгоградской области 30 декабря ожидаются мокрый снег и гололедСмотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области арендуют 100 дорожных камер за 801 миллион рублейСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде арестовали машины должников на парковке ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
18:12
«Я их не боюсь»: жителя Волгоградской области оштрафовали за черную метку на здании администрацииСмотреть фотографии
17:56
Житель Волгоградской области похитил 1,5 км проводов на 10-киловольтной линииСмотреть фотографии
16:30
Указом Путина еще десять волгоградцев представлены к ордену Мужества посмертноСмотреть фотографии
15:23
Военные из Волгоградской области опробуют в зоне СВО новые внедорожникиСмотреть фотографии
14:59
Владимир Федоров назначен управляющим нового Социального фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
«От следствия и суда не скрывается»: подозреваемый в убийстве беременной волгоградки попросился домойСмотреть фотографии
14:12
Это впечатляюще! В Сети появилось ускоренное видео съемки надвижки моста ВДСК под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:37
Что Tele2 предложила клиентам в 2022 годуСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде утвердили график работы аварийных служб на случай новогодних аварийСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцы с особенностями здоровья смогут бесплатно обучится востребованной ИТ-профессииСмотреть фотографии
12:50
В Волжском таксист бросил 90-летнюю пассажирку с переломамиСмотреть фотографии
12:05
В Волжском вынесли приговор за убийство в драке у пивбараСмотреть фотографии
12:03
Губернатор Бочаров встретился с начальником военного гарнизонаСмотреть фотографии
11:29
Роспотребнадзор предостерег волгоградцев от перееданияСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области дети из Донбасса получают подарки ДетфондаСмотреть фотографии
11:08
Крестьянин в Волгоградской области угнал «Ниву» у фермераСмотреть фотографии
10:58
Бочаров подписал постановление об увеличении прожиточного минимума для волгоградцевСмотреть фотографии
10:57
«Нет на них управы»: дизтопливо в Волгоградской области подорожало до 57 рублей за литрСмотреть фотографии
10:36
Следите за остатком: волгоградцам объяснили, как начисляются пени с 1 январяСмотреть фотографии
10:15
Как будут работать ТЦ Волгограда на Новый год: графикСмотреть фотографии
 