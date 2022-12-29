Происшествия

В Волгограде на оборонном заводе рабочих придавило двухтонной плитой, один погиб

Происшествия 29.12.2022 10:01
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29.12.2022 10:01


В Волгограде на одном из оборонных заводов накануне произошло ЧП. Как стало известно ИА «Высота 102», двоих рабочих придавило сорвавшимся грузом. Один человек погиб. 

— 28 декабря при разгрузке произошло падение металлических листов. Придавило двух рабочих. Один из пострадавших погиб на месте, второй госпитализирован, — сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах. 

Известно, что погиб 49-летний стропальщик. Второго 27-летнего рабочего экстренно доставили в больницу № 12.  

— Мужчина погиб на рабочем месте на территории завода, расположенного по проспекту имени В. И. Ленина, в результате падения на него металлического щита размерами 7,5х1 метр и весом около двух тонн, — прокомментировала официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Организована проверка. 

В СУ СКР по региону уточнили, что происшествие случилось 28 декабря около 15.40, когда мужчина находился возле металлических щитов.

— Один из них по неизвестной причине упал на него, придавив ногу стоявшему рядом другому рабочему, который получил, по предварительным данным, телесные повреждения в виде рваной раны правой ноги и госпитализирован в больницу № 12, — добавила Буянова. 

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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