В Волгограде на одном из оборонных заводов накануне произошло ЧП. Как стало известно ИА «Высота 102», двоих рабочих придавило сорвавшимся грузом. Один человек погиб.

— 28 декабря при разгрузке произошло падение металлических листов. Придавило двух рабочих. Один из пострадавших погиб на месте, второй госпитализирован, — сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах.

Известно, что погиб 49-летний стропальщик. Второго 27-летнего рабочего экстренно доставили в больницу № 12.

— Мужчина погиб на рабочем месте на территории завода, расположенного по проспекту имени В. И. Ленина, в результате падения на него металлического щита размерами 7,5х1 метр и весом около двух тонн, — прокомментировала официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Организована проверка.

В СУ СКР по региону уточнили, что происшествие случилось 28 декабря около 15.40, когда мужчина находился возле металлических щитов.

— Один из них по неизвестной причине упал на него, придавив ногу стоявшему рядом другому рабочему, который получил, по предварительным данным, телесные повреждения в виде рваной раны правой ноги и госпитализирован в больницу № 12, — добавила Буянова.

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

