Комиссию по расследованию летальных исходов от гриппа создали в Волгограде









В Волгограде образовали комиссию по рассмотрению причин смерти от гриппа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета здравоохранения Волгоградской области, подписанный председателем облкомздрава Анатолием Себелевым, возглавила комиссию заместитель комитета Марина Гаврилова. Членами комиссии назначены также сотрудники комитета здравоохранения и главные внештатные специалисты облкомздрава, работающие в медучреждениях региона.





Комиссия будет анализировать качество лечебно-диагностического процесса при изучении случаев смерти от гриппа в медорганизациях, подведомственных облкомздраву. В частности, коллегиальный орган рассмотрит вопросы соблюдения порядка и стандартов оказания медпомощи, а также будет выявлять возможные ошибки или дефекты, допущенные на всех этапах лечения пациента.





Также члены комиссии могут формировать свои предложения на основе анализируемой информации руководству облкомздрава для недопущения летальных исходов.



