Здравоохранение

Комиссию по расследованию летальных исходов от гриппа создали в Волгограде

Здравоохранение 28.12.2022 15:48
0
28.12.2022 15:48



В Волгограде образовали комиссию по рассмотрению причин смерти от гриппа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета здравоохранения Волгоградской области, подписанный председателем облкомздрава Анатолием Себелевым, возглавила комиссию заместитель комитета Марина Гаврилова. Членами комиссии назначены также сотрудники комитета здравоохранения и главные внештатные специалисты облкомздрава, работающие в медучреждениях региона. 

Комиссия будет анализировать качество лечебно-диагностического процесса при изучении случаев смерти от гриппа в медорганизациях, подведомственных облкомздраву. В частности, коллегиальный орган рассмотрит  вопросы соблюдения порядка и стандартов оказания медпомощи, а также будет выявлять  возможные ошибки или дефекты, допущенные на всех этапах лечения пациента. 

Также члены комиссии могут формировать свои предложения на основе анализируемой информации руководству облкомздрава для недопущения летальных исходов.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
27.12.2022 12:56
Здравоохранение 27.12.2022 12:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.12.2022 18:40
Здравоохранение 26.12.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.12.2022 16:17
Здравоохранение 23.12.2022 16:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.12.2022 09:00
Здравоохранение 21.12.2022 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
20.12.2022 11:22
Здравоохранение 20.12.2022 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2022 21:23
Здравоохранение 14.12.2022 21:23
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2022 20:51
Здравоохранение 14.12.2022 20:51
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2022 12:28
Здравоохранение 14.12.2022 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2022 11:03
Здравоохранение 14.12.2022 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
09.12.2022 12:01
Здравоохранение 09.12.2022 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
08.12.2022 17:43
Здравоохранение 08.12.2022 17:43
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
08.12.2022 10:17
Здравоохранение 08.12.2022 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
07.12.2022 09:58
Здравоохранение 07.12.2022 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
06.12.2022 11:26
Здравоохранение 06.12.2022 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
02.12.2022 08:47
Здравоохранение 02.12.2022 08:47
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:03
Троллейбусы и автобусы в сверкающих гирляндах курсируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:48
Комиссию по расследованию летальных исходов от гриппа создали в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:24
Сделать ремонт и купить машину: россияне рассказали о финансовых целях на 2023 годСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде детям до 16 лет подарили бесплатный проезд на Новый годСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде силовики почтили память погибших защитников СталинградаСмотреть фотографии
14:47
Волгоградских школьников приглашают в новогодний онлайн-кэмп с блогерами и артистамиСмотреть фотографии
14:47
«С периодичностью в 15 минут»: Волжский с утра вздрагивает от звуков взрывовСмотреть фотографии
14:11
В СВО погиб 38-летний волжанин из ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
13:59
«Пришлось срезать»: в Волгоградской области фура при объезде ДТП застряла на огражденииСмотреть фотографии
13:36
Правила организаций похорон в Волгограде снова подправилиСмотреть фотографии
13:12
«Стоит скорая, ждем кинологов»: в Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
13:05
В Волгограде начали снос одноэтажного барака за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
12:43
«Сваливают не на того»: волгоградская компания «Красота под ногами» требует найти настоящих виновников захламления оврагаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
Депутаты одобрили рост платы за проезд в Волгограде с 1 январяСмотреть фотографии
12:15
Генерал СК Музраев в суде Ростова снова дал показанияСмотреть фотографии
12:07
«Нет выходных и праздников»: волгоградцам стоит опасаться случайных разговоров и спиртного в Новый годСмотреть фотографии
12:03
Два бывших директора ООО «УФР ВГГС» в Волгограде идут под суд за невыплату зарплатыСмотреть фотографии
11:26
Водитель кроссовера погиб в ДТП на пути из Ростова-на-Дону в ВолгоградСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде выкупят 23 участка для строительства дороги к арбитражному судуСмотреть фотографии
10:58
Компания молодежи разбилась на машине о столб ЛЭП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:39
Волгоградец украл гараж с помощью манипулятораСмотреть фотографии
10:02
Несостоявшееся похищение мусорного бака у девятиэтажки в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде на склоне набережной высадили 80 новогодних деревьевСмотреть фотографии
09:45
Волгоградским кадетам СК показали рассекреченный архив УФСБСмотреть фотографии
09:23
Передвигались на такси. В Волгоградской области задержали двоих мужчин в камуфляже: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:52
МЧС: в Волгоградской области 28 декабря снегопад осложнится сильным ветромСмотреть фотографии
07:25
«Тебя посадят, а ты не воруй»: самые громкие коррупционные скандалы 2022 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
ЦИК России исполнил мечту 7-летнего волгоградского мальчикаСмотреть фотографии
20:43
На асфальте была кровь: в Волжском нападение пса на мужчину попало на видеоСмотреть фотографии
19:40
Известный волгоградский журналист оценил прямую линию БочароваСмотреть фотографии
 