Происшествия

Водитель кроссовера погиб в ДТП на пути из Ростова-на-Дону в Волгоград

Происшествия 28.12.2022 11:26
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28.12.2022 11:26



Смертельное ДТП произошло в Волгоградской области на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 121 км автодороги в Суровикинском районе в 21:13.



По предварительной информации, 51-летний водитель кроссовера Kia Sorento на пути из Ростова-на-Дону в Волгоград на разделительной полосе столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. Водитель грузовой машины ехал в сторону Ростова-на-Дону.



В результате ДТП водитель кроссовера погиб. Причины столкновения выясняются.  
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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