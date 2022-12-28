Водитель кроссовера погиб в ДТП на пути из Ростова-на-Дону в Волгоград

Происшествия 28.12.2022 11:26
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28.12.2022 11:26
Смертельное ДТП произошло в Волгоградской области на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 121 км автодороги в Суровикинском районе в 21:13.
По предварительной информации, 51-летний водитель кроссовера Kia Sorento на пути из Ростова-на-Дону в Волгоград на разделительной полосе столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. Водитель грузовой машины ехал в сторону Ростова-на-Дону.
В результате ДТП водитель кроссовера погиб. Причины столкновения выясняются.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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