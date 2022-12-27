На асфальте была кровь: в Волжском нападение пса на мужчину попало на видео

В Волжском Волгоградской области камеры уличного видеонаблюдения сегодня, 27 декабря, зафиксировали нападение пса на случайного прохожего. Инцидент произошел у пешеходного перехода на улице Энгельса, 1.

— Сегодня около 12 часов дня произошло. Я увидел, что две собаки перебежали дорогу, и одна из них бросилась на мужчину. Он пытался отогнать ее ногой, но, видимо, она его все-таки зацепила, — рассказал ИА «Высота 102» один из случайных очевидцев происшествия. — Я мимо проезжал, меня вез таксист. Что было дальше — не знаю, буквально в один момент все произошло.

Судя по кадрам, рядом с собаками в момент нападения оказалась молодая пара, которую псы почему-то не тронули. Видно, что животное вцепилось в голень пострадавшему. Мужчина осмотрел рану — из нее начала сочиться кровь.

Чуть позже к нему подошли две женщины. Вскоре укушенный мужчина сел на предоставленный ему стул в ожидании скорой помощи. В районе 12.00 приехали медики. Фельдшер СМП проводила пострадавшего внутрь салона скорой. На этом запись обрывается.

Журналисты ИА «Высота 102» направили запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Видео: Powernet

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