Происшествия

«Он до сих пор в стрессе»: в Волгоградской области собака прокусила 6-летнему мальчику лицо

Происшествия 15.12.2022 15:54
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15.12.2022 15:54


Шестилетний мальчик пострадал от нападения собаки в Котово Волгоградской области. Как рассказала ИА «Высота 102» мама ребенка Ольга, все произошло в воскресенье, 11 декабря. 

Мы живем в своем доме на ул. Лесная. В тот день Костя вышел за территорию двора на улицу, хотя мы ему не разрешаем это делать. И тут вдруг услышали ужасный крик ребенка. Мой папа выскочил на улицу и увидел нашего мальчика с окровавленным лицом и убегающую большую собаку. Она просто сомкнула челюсть на лице моего сына, – едва не плачет до сих пор не оправившаяся от потрясения женщина. – Он же был тепло одет, все было спрятано под одеждой, кроме лица. Собака вообще могла его загрызть, если бы, не дай Бог, он не смог позвать на помощь.

После случившегося Ольга взяла сына и повезла в районную больницу. Оказалось, у ребенка был довольно глубокий укус, и маму с мальчиком направили в камышинскую больницу. 

Косте наложили швы, конечно, останутся шрамы и нам придется еще долго лечиться, чтобы от них избавиться, – говорит женщина. – Сыну назначили прививки – от бешенства и столбняка. Ужас еще и в том, что ребенок еще долго будет отходить от стресса. У нас во дворе в вольере до этого случая жила собака, а теперь мы вынуждены ее отдать – у Кости появился дикий страх перед большими собаками. 


Между тем, на бездомных животных жалуются и другие жители Котово. Бирки в ушах бродячих собак, считают многие котовчане, не являются гарантией того, что они не нападут на человека. Жители также считают, что власти не решают эту проблему в интересах людей.

Глава Котовского района Сергей Чумаков в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» признал, что вопрос о бродячих собаках стоит, действительно, остро. Но напомним, что в данной сфере власти действуют, исходя из существующего законодательствая:   

– К нам приезжают специалисты из Волгограда, отлавливают собак, увозят в приюты, где собак стерилизуют, прививают, а через месяц их снова возвращают на улицы нашего города. Никто, к сожалению, не может после этого поручиться, нападет ли собака на человека или нет. Но мы можем действовать только в рамках закона. А оно на сегодняшний момент такое – запрещающее убирать собак с улиц города другим способом, который применяли раньше. Поэтому и исходим из того, что мы можем сделать. Хотя понимаю, что подобные ситуации недопустимы. К тому же они могут толкать людей на самостоятельные действия, а они могут быть совсем не гуманными.

Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово

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