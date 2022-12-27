Здравоохранение

В Волгоградской области растет количество заболевших свиным гриппом

Здравоохранение 27.12.2022 12:56
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27.12.2022 12:56


В Волгоградской области за последнюю неделю уменьшилось количество школ, закрытых из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, если на предыдущей неделе в регионе на карантине были 28 школ, то в настоящий момент всего 15, что составляет 1,7% от их общего количества. 

Также частично были приостановлены занятия по классам и группам в 88 школах, в 2 школах-интернатах, в 6 детских садах и в одном колледже. 

Между тем, как следует из данных Роспотребнадзора, количество заболевших ОРВИ и гриппом в регионе снизилось на 14%, хотя эпидемический порог все же превышен на 33%. Причем из заболевших почти половина – это дети. 

Эпидемиологи отмечают, что среди циркулирующих в регионе вирусов увеличивается доля  вируса гриппа А/H1N1/09. Также фиксируются и другие респираторные вирусы – риновирус, метапневмовирус,, РС-вирус, а также COVID-19.


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