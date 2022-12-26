«Думала, что это нормально»: врач из Волгограда случайно обнаружил редкую болезнь у жительницы ЛНР

В Волгоградской областной клинической больнице №1 провели успешную операцию жительнице Луганской Народной Республики, которая обратилась к волгоградским врачам во время их командировки в Станично-Луганский район. Учительница из ЛНР пришла на прием с ребенком, однако на больничной койке оказалась сама. Благодаря внимательному отношению специалистов, женщине удалось вернуть голос.

– Я работаю учителем и думала, что осипший голос – это нормально, – рассказала Кристина Овчирова. – Во время визита волгоградских врачей, я обратилась за помощью с ребенком, однако доктор обратил внимание на мою хрипоту и предложил пройти обследование.

Как выяснилось, причиной осиплости стало новообразование в горле. До этого пройти обследование в связи с обстановкой у Кристины не было возможности.

– При обследовании у пациентки было выявлено достаточно редкое заболевание – болезнь Рейнке, которое, если не лечить, могло привести к развитию окнологического образования. Нам удалось выявить патологию на ранней стадии и оперативно оказать помощь, – пояснил врач–оториноларинголог облбольницы №1 Аль-Тамими Хабиб Джамиль. – Жительница ЛНР была приглашена в Волгограде, где провели операцию под контролем микроскопа. Уже на третий день после вмешательства пациентка смогла выписаться из стационара.

По словам Кристины, волгоградские медики не только выявили патологию, но и взяли на себя организационные вопросы. Пациентке оставалось лишь с результатами обследований явиться к назначенному времени в Волгоград.