Здравоохранение

«Думала, что это нормально»: врач из Волгограда случайно обнаружил редкую болезнь у жительницы ЛНР

Здравоохранение 26.12.2022 18:40
0
26.12.2022 18:40

 

В Волгоградской областной клинической больнице №1 провели успешную операцию жительнице Луганской Народной Республики, которая обратилась к волгоградским врачам во время их командировки в Станично-Луганский район. Учительница из ЛНР пришла на прием с ребенком, однако на больничной койке оказалась сама. Благодаря внимательному отношению специалистов, женщине удалось вернуть голос. 

– Я работаю учителем и думала, что осипший голос – это нормально, – рассказала Кристина Овчирова. – Во время визита волгоградских врачей, я обратилась за помощью с ребенком, однако доктор обратил внимание на мою хрипоту и предложил пройти обследование.

Как выяснилось, причиной осиплости стало новообразование в горле. До этого пройти обследование в связи с обстановкой у Кристины не было возможности.

– При обследовании у пациентки было выявлено достаточно редкое заболевание – болезнь Рейнке, которое, если не лечить, могло привести к развитию окнологического образования. Нам удалось выявить патологию на ранней стадии и оперативно оказать помощь, – пояснил врач–оториноларинголог облбольницы №1 Аль-Тамими Хабиб Джамиль. – Жительница ЛНР была приглашена в Волгограде, где провели операцию под контролем микроскопа. Уже на третий день после вмешательства пациентка смогла выписаться из стационара. 

По словам Кристины, волгоградские медики не только выявили патологию, но и взяли на себя организационные вопросы. Пациентке оставалось лишь с результатами обследований явиться к назначенному времени в Волгоград. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
23.12.2022 16:17
Здравоохранение 23.12.2022 16:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.12.2022 09:00
Здравоохранение 21.12.2022 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
20.12.2022 11:22
Здравоохранение 20.12.2022 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2022 21:23
Здравоохранение 14.12.2022 21:23
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2022 20:51
Здравоохранение 14.12.2022 20:51
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2022 12:28
Здравоохранение 14.12.2022 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2022 11:03
Здравоохранение 14.12.2022 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
09.12.2022 12:01
Здравоохранение 09.12.2022 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
08.12.2022 17:43
Здравоохранение 08.12.2022 17:43
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
08.12.2022 10:17
Здравоохранение 08.12.2022 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
07.12.2022 09:58
Здравоохранение 07.12.2022 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
06.12.2022 11:26
Здравоохранение 06.12.2022 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
02.12.2022 08:47
Здравоохранение 02.12.2022 08:47
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.11.2022 17:29
Здравоохранение 28.11.2022 17:29
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
22.11.2022 08:18
Здравоохранение 22.11.2022 08:18
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:26
Волгоградскую область в 2022 году выбрали местом жительства 1289 человек из дальнего зарубежьяСмотреть фотографии
20:57
Жителей Волгоградской области по полису протестируют на гриппСмотреть фотографии
20:30
Волгоградец может быть причастен к жестокому изнасилованию в МосквеСмотреть фотографии
19:47
Жителей Волжского всю новогоднюю ночь будут бесплатно возить автобусыСмотреть фотографии
19:19
Подросток на новой маминой BMW устроил погоню со стрельбой в Волгограде – видеоСмотреть фотографии
18:40
«Думала, что это нормально»: врач из Волгограда случайно обнаружил редкую болезнь у жительницы ЛНРСмотреть фотографии
18:03
РУСАЛ направил 16,5 млрд рублей в 2022 году на социальные программыСмотреть фотографии
17:22
Это рекорд: волгоградец перевел мошенникам 9 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:20
Жителям центра Волгограда обещают вернуть тепло в ближайшие часыСмотреть фотографии
16:47
«Мой сын – боец невидимого фронта?»: мобилизованный волгоградец за 3 месяца на СВО ни разу не получил зарплатуСмотреть фотографии
16:19
Orange Premium Club: как получить доступ в мир финансовых привилегийСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде оставшейся без крова многодетной семье предоставили квартируСмотреть фотографии
15:46
Рождественские скидки на квартиры в жилом комплексе «Колизей»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Волгограде осудят студента, лишившего преподавателя вуза 690 тысячи рублейСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде мужчины поздравят с Новым годом с помощью видеозвонка – исследование билайнСмотреть фотографии
14:41
Волгоградец наказал гипермаркет «Ашан» за обман в ценникеСмотреть фотографии
14:40
СК возбудил дело в отношении отца-одиночки из Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:56
Внимание на полис! «СОГАЗ-Мед» информирует об изменениях в законодательствеСмотреть фотографии
13:12
Чудеса есть!: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателейСмотреть фотографии
13:06
Задержанного на совещании у заместителя генпрокурора волгоградского бизнесмена посадили на 7 летСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде началась подготовка к строительству логистического центра «Вайлдберриз»Смотреть фотографии
12:25
Волгоградцам рассказали о погоде в Новый год и январские праздникиСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцы готовы разориться на новогодние салаты с семгой и мидиямиСмотреть фотографии
11:40
«Водоканал» в Волгоградской области обязали выплатить ущерб в 10 млн за вред недрамСмотреть фотографии
11:25
МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»Смотреть фотографии
11:23
Андрей Бочаров привел все службы в готовностьСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде после тушения пожара нашли изуродованный трупСмотреть фотографии
10:36
Аварийный дрифт: в Волгограде легковушку вынесло на «встречку», есть пострадавшийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
ФСБ под Волгоградом задержала иностранца с 12 кг. героинаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде в ТЦ скончался 54-летний охранникСмотреть фотографии
 