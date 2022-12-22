Расследования

«Ни туда, ни сюда»: в Волгоградской области признанный негодным к службе мобилизованный не может вернуться к нормальной жизни

Расследования 22.12.2022 17:18
0
22.12.2022 17:18



В подвешенном состоянии оказался 33-летний житель станицы Клетская Волгоградской области Дмитрий З., которого военно-врачебная комиссия через два месяца после мобилизации признала полностью негодным к службе по состоянию здоровья.
Дело в том, что военкомат по Клетскому и Серафимовичскому районам отказывается принимать результаты ВВК, где написано, что я негоден к военной службе. Мне присвоена категория «Д». В военкомате ссылаются на то, что я зачислен в личный состав части, но у меня в военном билете нет отметки о том, к какой части я приписан. Нет и печати о мобилизации, - рассказал Дмитрий ИА «Высота 102».
По словам мужчины, 23 сентября ему вручили повестку о мобилизации, а уже утром 24-го он был в Серафимовиче в военкомате. Никакого медицинского осмотра, уверяет мобилизованный, там он не проходил. Дмитрию объяснили, что врачи его осмотрят уже в военной части под Волгоградом, куда мужчину привезли в этот же день.
Там медкомиссии тоже не было. Я поинтересовался почему, на что мне ответили, что медицинскую комиссию проходят в военкомате. 26 сентября я уже был в палаточном городке. Мы ежедневно ходили по 10 километров в одну сторону на занятия, которые были на полигоне. 2 октября на утреннем построении командир разрешил тем, кто живет недалеко, поехать на один день домой. Меня отпустили, но уже дома мне стало плохо, – вспоминает мужчина.
После обращения к врачу, Дмитрия госпитализировали в Клетскую ЦРБ с гипертоническим кризом. До 11 ноября мужчина находился в больнице, руководство части было проинформировано о его состоянии. Позже мобилизованному выдали направление на прохождение военно-врачебной комиссии. В ходе обследования у Дмитрия выявили неврологическое наследственное заболевание Шарко-Мари-Тута, которое сопровождается атрофией мышц конечностей. Заключение ВВК мужчина получил в начале декабря. 
Мне врач сказал, что если я и дальше буду по 10 километров бегать, то скоро и ходить не смогу. Придется на инвалидном кресле передвигаться, – говорит Дмитрий. – Военкомат отказывается от общения. Я писал обращения и в прокуратуру, и в военно-следственный отдел Волгоградского гарнизона, и в аппарат губернатора с просьбой разобраться в этой ситуации. Ответов до сих пор нет. 
Дмитрий сообщил, что получил лишь уведомления из аппарата губернатора о том, что его обращение перенаправлено в Минобороны, уполномоченному по правам человека и военный комиссариат Волгоградской области.
В настоящее время я нахожусь дома, сижу без работы и что дальше делать – не знаю. Я все еще мобилизованный. Мой адвокат отправил документы в военную часть, где я находился. Ответов оттуда пока нет. Возможно, что после публикации моей истории что-то сдвинется с места, – надеется мужчина.
Житель Волгоградской области не исключил того, что за защитой своих прав он будет вынужден обращаться в суд.
Читайте по теме:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.12.2022 11:33
Расследования 22.12.2022 11:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2022 07:37
Расследования 22.12.2022 07:37
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 21:05
Расследования 21.12.2022 21:05
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 18:55
Расследования 21.12.2022 18:55
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 17:36
Расследования 21.12.2022 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 16:14
Расследования 21.12.2022 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 15:18
Расследования 21.12.2022 15:18
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 13:59
Расследования 21.12.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 11:27
Расследования 21.12.2022 11:27
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 10:17
Расследования 21.12.2022 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 09:24
Расследования 21.12.2022 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.12.2022 09:21
Расследования 21.12.2022 09:21
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
20.12.2022 20:37
Расследования 20.12.2022 20:37
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
20.12.2022 18:34
Расследования 20.12.2022 18:34
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
20.12.2022 17:26
Расследования 20.12.2022 17:26
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:41
Губернатор Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФСмотреть фотографии
17:20
ЛУКОЙЛ в Волгограде продолжает активно инвестировать в производство и социальную сферуСмотреть фотографии
17:18
«Ни туда, ни сюда»: в Волгоградской области признанный негодным к службе мобилизованный не может вернуться к нормальной жизниСмотреть фотографии
16:22
Волжская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечает 60-летиеСмотреть фотографии
16:11
Десять орденов передали в Волгограде родным военных, погибших в СВОСмотреть фотографии
16:06
В «Яндексе» открестились от курьеров, объявивших о забастовке в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде воспитанники центра соцобслуживания получили подарки от ДетфондаСмотреть фотографии
15:37
Черный юмор и экшн: Wink покажет комедийный сериал «Выжить любой ценой»Смотреть фотографии
14:44
Новый год под вопросом? Арт-объект «202» вызвал недоумение у волгоградцевСмотреть фотографии
13:51
Интернет в поездках в Сочи для волгоградцев стал еще быстрееСмотреть фотографии
13:03
«Дядя, где я теперь буду жить?»: полицейский помог спастись многодетной семье во время пожара в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Банк РФ: инфляция в Волгоградской области снизилась до 11,2%Смотреть фотографии
12:37
«Надоела эта грязь»: за подсудимую главу сельского поселения Волгоградской области заступились жителиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
Волгоградцам представят оригинальные сериалы в формате книг в книжном сервисеСмотреть фотографии
11:37
РПН наградил волгоградских победителей международной премии по экологииСмотреть фотографии
11:33
Напавшего с ножом на девушку Григоряна отправили в СИЗО в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Волгоградские автокурьеры «Яндекс. Еды» присоединились к забастовкеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:51
Из-за ледяного дождя задерживаются три рейса Москва — ВолгоградСмотреть фотографии
10:19
Налоговики готовят волгоградцев к переходу на ЕНС с 1 январяСмотреть фотографии
10:06
Ехал из Ростова: на волгоградской трассе «Газель» сбила насмерть 45-летнего пешеходаСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области ищут пропавшего 10 ноября мужчинуСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде доверчивая юрист отдала мошенникам 4 млн рублейСмотреть фотографии
08:38
Осужденного заместителя мэра Волжского уволили из администрацииСмотреть фотографии
08:10
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 35 копеекСмотреть фотографии
07:37
В Волгоградской области военкома и врачей ВВК просят привлечь к уголовной ответственностиСмотреть фотографии
06:14
Помощникам депутатов Волгоградской гордумы подняли зарплату до 28750 рублейСмотреть фотографии
21:05
В Волгограде по делу Михаила Калонкина требуют новую экспертизу ущербаСмотреть фотографии
20:25
Туман и гололедица: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие три дняСмотреть фотографии
19:40
«У меня ребенок инвалид»: жителям Советского района Волгограда отключили отоплениеСмотреть фотографии
19:22
«В два раза ярче»: в ЦПКиО Волгограда на киберпанк-елке зажгли звездуСмотреть фотографии
 