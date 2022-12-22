«Ни туда, ни сюда»: в Волгоградской области признанный негодным к службе мобилизованный не может вернуться к нормальной жизни
Расследования 22.12.2022 17:18
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22.12.2022 17:18
В подвешенном состоянии оказался 33-летний житель станицы Клетская Волгоградской области Дмитрий З., которого военно-врачебная комиссия через два месяца после мобилизации признала полностью негодным к службе по состоянию здоровья.
– Дело в том, что военкомат по Клетскому и Серафимовичскому районам отказывается принимать результаты ВВК, где написано, что я негоден к военной службе. Мне присвоена категория «Д». В военкомате ссылаются на то, что я зачислен в личный состав части, но у меня в военном билете нет отметки о том, к какой части я приписан. Нет и печати о мобилизации, - рассказал Дмитрий ИА «Высота 102».
По словам мужчины, 23 сентября ему вручили повестку о мобилизации, а уже утром 24-го он был в Серафимовиче в военкомате. Никакого медицинского осмотра, уверяет мобилизованный, там он не проходил. Дмитрию объяснили, что врачи его осмотрят уже в военной части под Волгоградом, куда мужчину привезли в этот же день.
– Там медкомиссии тоже не было. Я поинтересовался почему, на что мне ответили, что медицинскую комиссию проходят в военкомате. 26 сентября я уже был в палаточном городке. Мы ежедневно ходили по 10 километров в одну сторону на занятия, которые были на полигоне. 2 октября на утреннем построении командир разрешил тем, кто живет недалеко, поехать на один день домой. Меня отпустили, но уже дома мне стало плохо, – вспоминает мужчина.
После обращения к врачу, Дмитрия госпитализировали в Клетскую ЦРБ с гипертоническим кризом. До 11 ноября мужчина находился в больнице, руководство части было проинформировано о его состоянии. Позже мобилизованному выдали направление на прохождение военно-врачебной комиссии. В ходе обследования у Дмитрия выявили неврологическое наследственное заболевание Шарко-Мари-Тута, которое сопровождается атрофией мышц конечностей. Заключение ВВК мужчина получил в начале декабря.
– Мне врач сказал, что если я и дальше буду по 10 километров бегать, то скоро и ходить не смогу. Придется на инвалидном кресле передвигаться, – говорит Дмитрий. – Военкомат отказывается от общения. Я писал обращения и в прокуратуру, и в военно-следственный отдел Волгоградского гарнизона, и в аппарат губернатора с просьбой разобраться в этой ситуации. Ответов до сих пор нет.
Дмитрий сообщил, что получил лишь уведомления из аппарата губернатора о том, что его обращение перенаправлено в Минобороны, уполномоченному по правам человека и военный комиссариат Волгоградской области.
– В настоящее время я нахожусь дома, сижу без работы и что дальше делать – не знаю. Я все еще мобилизованный. Мой адвокат отправил документы в военную часть, где я находился. Ответов оттуда пока нет. Возможно, что после публикации моей истории что-то сдвинется с места, – надеется мужчина.
Житель Волгоградской области не исключил того, что за защитой своих прав он будет вынужден обращаться в суд.
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