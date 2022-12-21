Здравоохранение

Профессор Рогова: во время эпидемии ОРВИ антибиотики бесполезны

Здравоохранение 21.12.2022 09:00
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21.12.2022 09:00


Заболевая, особенно когда высокая температура держится больше двух-трех дней, большинство людей начинают применять антибиотики. Между тем, заявляет декан фармацевтического факультета ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Наталия Рогова, это абсолютно бесполезно в случае, если речь идет об ОРВИ. Больше того, напоминает она, самостоятельный прием любых лекарственных препаратов может привести к серьезным осложнениям. 

Надо понимать, что действие антибиотиков направлено на борьбу с бактериями. В свою очередь грипп и ОРВИ вызывают вирусы. Соответственно, лечение при вирусных заболеваниях проводится с применением противовирусных препаратов, – объясняет Наталья Рогова. – Больше того, в случае приема антибиотиков при ОРВИ или гриппе подавляется собственная иммунная защита организма человека, что приводит к более агрессивному развитию инфекции. Организм попросту перестает бороться с вирусами, и они свободно размножаются, поражая все большее количество здоровых клеток.

В случае с энтеровирусными инфекциями, уточняет Рогова, неоправданный прием антибиотиков может привести к госпитализации больного.

Напоминает профессор также и о привыкании человеческого организма к антибиотикам. 

– Разработка и синтез новых антибиотиков не поспевают за скоростью развития резистентности бактерий. Именно поэтому к большинству антибиотиков многие инфекции уже нечувствительны. Чем чаще вы при вирусных инфекциях самостоятельно принимаете антибиотики, тем больше вероятности, что в случае бактериальной инфекции врачам уже будет сложно вам помочь, – говорит она. 

Лучший способ предотвратить тяжело течение болезней, добавляет специалист, – регулярные занятия спортом и закаливание. Самый надежный помощник в борьбе с вирусами – это крепкий иммунитет. 

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