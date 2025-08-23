- В ночь на 23 августа на территорию Волгоградской области происходила массовая атака беспилотных летательных аппаратов, которая отражалась силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации.
Один из БПЛА упал в районе ул. Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребёнок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет, - заявил глава региона.
Кроме того, в резльтутате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет, заверил Бочаров.