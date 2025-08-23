ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской области

В течение прошедшей ночи – с полуночи до 01.40 мск дежурными средствами ПВО в Волгоградской области были уничтожены 2 БПЛА. По данным Минобороны, всего в регионах России сбили 7 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе – 4 в Ростовской области, 1 – в Краснодарском крае.
В Волгоградской области, как ранее сообщил губернатор, обломки БПЛА упали рядом с многоэтажным домом в Петров Вале Камышинского района. Трое, включая ребенка, пострадали. Кроме того, из-за упавших обломков около хутора Крапцовский Кумылженского района загорелась трава. Очаг возгорания локализован.