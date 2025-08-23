Общество

Волгоград 23 августа снова стал Сталинградом

23.08.2025
В Волгограде сегодня, 23 августа, отмечается  День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда. Город-герой на сутки вновь переименован в Сталинград. Указатели на въездах в город стали менять еще накануне вечером.

Напомним, несколько раз в году Волгоград становится Сталинградом. Это происходит в  День Победы - 9 Мая, в День памяти и скорби - 22 июня, в День окончания Второй мировой войны - 3 сентября, в День начала разгрома нацистов под Сталинградом - 19 ноября и  9 декабря, в День героев Отечества.


