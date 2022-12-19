В Волгограде готовится к выписке 65-летний водитель грузового автомобиля, который 14 декабря упал с моста в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина отказался продолжать лечение.

Напомним, водитель грузовика Mercedes с полуприцепом, двигаясь по Третьей продольной магистрали со стороны Ворошиловского района на мостовом переходе через реку Царицу не справился с управлением, и, пробив опоры моста, упал вниз. Когда пострадавшего извлекали из кабины, он находился в сознании. Он был доставлен в больницу №25.

Спустя пять дней после ДТП водитель написал отказ от дальнейшего лечения, сообщили 19 декабря в облздраве.

Напомним, в день аварии «Высота 102» публиковала видео с места происшествия.

Фото: читатели ИА «Высота 102»