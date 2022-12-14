Происшествия

Просто ушел в бездну: стали известны подробности ДТП на Третьей продольной в Волгограде

Происшествия 14.12.2022 19:01
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14.12.2022 19:01


Стали известны подробности ДТП на Третьей продольной магистрали в Волгограде, в результате которого грузовик рухнул вниз с мостового перехода. Очевидцы сообщили, что в момент падения в кабине находился водитель — мужчина чудом выжил.



— Водитель грузового автомобиля Mercedes с полуприцепом, двигаясь по Третьей продольной магистрали со стороны Ворошиловского района на мостовом переезде реки Царица, предварительно, не справился с управлением, и, пробив опоры моста, упал вниз, — сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как рассказали очевидцы, водителя извлекли из кабины. При этом мужчина находился в сознании. В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что пострадавший доставлен в одно из медучреждений. 

— 65-летний мужчина доставлен в больницу № 25, — прокомментировали в облздраве. — Проходит обследование в приемном отделении.

Известно, что падение многотонной махины произошло с высоты около 40 метров. По некоторой информации фура перевозила алкогольные напитки, произведенные в Ставропольском крае. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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