Просто ушел в бездну: стали известны подробности ДТП на Третьей продольной в Волгограде

Стали известны подробности ДТП на Третьей продольной магистрали в Волгограде, в результате которого грузовик рухнул вниз с мостового перехода. Очевидцы сообщили, что в момент падения в кабине находился водитель — мужчина чудом выжил.





— Водитель грузового автомобиля Mercedes с полуприцепом, двигаясь по Третьей продольной магистрали со стороны Ворошиловского района на мостовом переезде реки Царица, предварительно, не справился с управлением, и, пробив опоры моста, упал вниз, — сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как рассказали очевидцы, водителя извлекли из кабины. При этом мужчина находился в сознании. В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что пострадавший доставлен в одно из медучреждений.

— 65-летний мужчина доставлен в больницу № 25, — прокомментировали в облздраве. — Проходит обследование в приемном отделении.

Известно, что падение многотонной махины произошло с высоты около 40 метров. По некоторой информации фура перевозила алкогольные напитки, произведенные в Ставропольском крае.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области