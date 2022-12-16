Мог уехать в Волгоград: в Волжском без вести пропал 14-летний подросток

В городе Волжском Волгоградской области из социально реабилитационного центра 16 декабря сбежал 14-летний подросток. Жителей региона просят оказать содействие в розыске Лепилина Матвея.
Молодой человек может находиться в Волжском, Волгограде и других населенных пунктах области.
Приметы подростка:
- рост 174 см.,
- худощавого телосложения,
- волосы длинные окрашенные белый цвет.
Был одет:
- черная шапка с надписью Puma,
- куртка красно-черная (двухсторонняя, с одной из сторон изображен рисунок в виде гор),
- черные спортивные штаны с надписью Kappa,
- кроссовки желтые с черными вставками и белой подошвой.
Всех, кто может что-либо знать о месте нахождения Матвея, просят сообщать информацию по телефонам: 8 (8443) 41-56-56 (дежурная часть УМВД России по городу Волжскому), 02 или 89272519059 (инспектор по делам несовершеннолетних).