Происшествия

Мог уехать в Волгоград: в Волжском без вести пропал 14-летний подросток

Происшествия 16.12.2022 22:42
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16.12.2022 22:42

В городе Волжском Волгоградской области из социально реабилитационного центра 16 декабря сбежал 14-летний подросток. Жителей  региона просят оказать содействие в розыске Лепилина Матвея.

Молодой человек может находиться в Волжском, Волгограде и других населенных пунктах области. 

Приметы подростка: 

  • рост 174 см., 
  • худощавого телосложения, 
  • волосы длинные окрашенные белый цвет.

Был одет: 

  • черная шапка с надписью Puma, 
  • куртка красно-черная (двухсторонняя, с одной из сторон изображен рисунок в виде гор), 
  • черные спортивные штаны с надписью Kappa,
  • кроссовки желтые с черными вставками и белой подошвой.

Всех, кто может что-либо знать о месте нахождения Матвея, просят сообщать информацию по телефонам: 8 (8443) 41-56-56 (дежурная часть УМВД России по городу Волжскому), 02 или 89272519059 (инспектор по делам несовершеннолетних).

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