Происшествия

«Меня ранили в сердце»: под Волгоградом разбили машину с буквой Z местной жительницы

Происшествия 16.12.2022 17:49
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16.12.2022 17:49





Жительница Дубовки Волгоградской области до сих пор не может прийти в себя от потрясения, которое ей пришлось испытать на днях. На автомобиле «Шевроле Авео» 57-летней Ирины Мавриной с наклейкой в виде буквы Z, который стоял рядом с ее домом, неизвестные разбили стекло, поцарапали капот и ножом порезали колеса. 

Это все случилось в ночь на 15 декабря, –  рассказывает женщина. – Я вышла утром из дома, чтобы на машине поехать к старенькой маме. В эту ночь шел снег с дождем, я открыла дверь салона, чтобы положить продукты на заднее сиденье. И увидела, что на нем лежит снег. Я удивилась, неужели, думаю, не закрыла накануне стеклоподъемник? И только потом увидела, что заднее стекло над сиденьями разбито. Причем пробили его прямо по контуру наклейки. 

По словам женщины, скорее всего, сигнализация на машине в момент, когда разбивали стекло, сработала. 

Но мы ничего не слышали, – рассказывает Ирина. – Мы живем в двухэтажном многоквартирном доме, когда дверь в подъезд закрыта, звуки в квартиру не доходят. Кроме того, перед нашей квартирой оборудована большая закрытая веранда, поэтому через несколько стен ничего до нас не долетело. Две старенькие соседки  тоже ничего не слышали – их квартиры выходят на другую сторону. 

Наклейку в виде буквы Z Ирина с мужем сделали из белой клейкой ленты, которая, как рассказывает женщина, очень красиво смотрелась на синей машине. 

Я очень гордилась этим, – признается Ирина. – У меня сын служил в армии, моя дочь по контракту отработала в медбате в Грозном. Я все эти годы сердцем и душой была с моими детьми. Мой сын прыгал с парашюта, и я с ним мысленно. Моя дочь спасала людей, и я тоже с ней все это переживала. Дочка вернулась на гражданку, сейчас работает в одном федеральном медучреждении в Волгограде. У нее бронь на два года. Когда началась спецоперация и ее медбат отправили в Донбасс, как она туда рвалась, мы ее цепями держали, умоляли: ведь ты девочка, тебе семью надо создавать. Но она плакала, ведь там ее братики и сестрички, как она называла своих сослуживцев. Первое время как телефонисткой работала, через нее передавали, что ребята живы. Ну а потом, когда пошли погибшие, сердце рвалось на части и у нее, и у меня. Я же эту наклейку сделала в знак поддержки моих детей - моего сына, который долг родине отдал, моей дочери, которая тоже служила в армии, и всех наших ребят, кто там сейчас. У нас в Дубовке очень мало машин ездит с таким символом. А я, наоборот, хотела, чтобы все знали мою позицию. 

Ирина Маврина уже обратилась с заявлением в полицию по факту повреждения автомобиля. Но женщина сомневается, что тех, кто это сделал, найдут. 

Сегодня автомобиль  уже отремонтировали, – рассказала жительница Дубовки. – Да мне не машину жалко, меня в сердце ранили этим. Я живая, но раненая. Теперь я боюсь снова наклеивать знак «Z». А вдруг ее в следующий раз взорвут? Я уверена, что это не хулиганы, это сделали совсем другие люди. Мне страшно - Украина среди нас, она тихая, незаметная, но очень опасная. Я считаю, что то, что случилось со мной, это самая настоящая диверсия была, даже можно сказать – теракт. 

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