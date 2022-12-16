







С 1 января 2023 года планируется индексация денежного содержания госслужащих Волгоградской области и денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности. Речь идет о чиновниках администрации Волгоградской области и депутатах регпарламента. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления Волгоградской областной думы. Индексация мотивирована "защитой социальных гарантий" чиновников и депутатов, а повышение составит 1,08 раза или 8%.





Кого конкретно коснется индексация?





государственных гражданских служащих Волгоградской области;

лиц, замещающих государственные должности в исполнительных органах;

лиц, замещающих государственные должности на постоянной (профессиональной) основе в областной думе;

лиц, замещающих государственные должности в контрольно-счетной палате Волгоградской области;

лиц, замещающих государственные должности в избирательной комиссии Волгоградской области и территориальных избирательных комиссиях;

уполномоченного по правам человека в Волгоградской области;

уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области;

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области.





Как следует из пояснительной записки, опубликованной на сайте областной думы, индексация окладов уже заложена в бюджете Волгоградской области на будущий год. Однако общая сумма расходов на эти цели, которые понесет казна, в документе не указывается.





Также областная дума в ближайшее время рассмотрит вопрос и об индексации на такой же уровень и окладов работников, не относящихся к должностям госслужбы, которые трудятся в аппарате регпарламента.





Напомним , с 1 января 2022 года оклады чиновников и депутатов также индексировались, но всего на 4%.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало , что в 2023 году произойдет индексация окладов работников государственных учреждений Волгоградской области, но лишь на 5,5%.



