Волгоградским чиновникам и депутатам проиндексируют оклады

Общество 16.12.2021 09:50
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16.12.2021 09:50
С 1 января 2022 года будут проиндексированы должностные оклады сотрудников Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления, индексация в размере 4% коснется как работников аппарата, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы, так и их руководителей. Сколько на эти цели потребуется бюджетных средств, в пояснительной записке к проекту постановления не указывается. Уточняется лишь, что средства на индексацию заложены в областном бюджете. Повысятся также оклады лиц, замещающих госдолжности на постоянной профессиональной основе в областной думе, в КСП, облизбиркоме и в ТИК, уполномоченного по правам человека, предпринимателя и ребенка.
Также со следующего года будут проиндексированы на 4% оклады сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области. Индексация коснется чиновников, занимающих должности, не отнесенные к государственной гражданской службе. Кроме того, на 4% вырастут оклады технического персонала.
Индексация также коснется окладов чиновников, занимающих должности государственной гражданской службы – это руководители и заместители комитетов и инспекций, а также некоторых других категорий работников администрации региона.
Напомним, еще в 2015 году было принято решение о заморозке индексации зарплат госслужащих Волгоградской области, а также лиц, замещающих государственные должности. Это решение было затем пролонгировано до конца 2021 года в связи с нехваткой бюджетных средств и необходимостью экономии казенных денег.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало об индексации зарплаты работников учреждений, подведомственных органам исполнительной власти региона, на 4%. Также в планах властей - повышение зарплаты муниципальных чиновников на 15%.
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