







В Волгоградской области намечается индексация окладов работников государственных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления главы региона, планируется увеличить ставки заработной платы сотрудников в 1,055 раза с 1 января 2023 года.





При этом под индексацию окладов не попадают работники госучреждений в части категорий, определенных указами президента от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также касающегося мер по реализации политики в сфере защиты детей-сирот.





Органам местного самоуправления также рекомендовано провести индексацию окладов сотрудникам муниципальных учреждений в том же размере.



