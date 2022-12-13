Общество 13.12.2022 10:48
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13.12.2022 10:48
В Волгоградской области намечается индексация окладов работников государственных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления главы региона, планируется увеличить ставки заработной платы сотрудников в 1,055 раза с 1 января 2023 года.
При этом под индексацию окладов не попадают работники госучреждений в части категорий, определенных указами президента от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также касающегося мер по реализации политики в сфере защиты детей-сирот.
Органам местного самоуправления также рекомендовано провести индексацию окладов сотрудникам муниципальных учреждений в том же размере.
Напомним, с 1 января 2022 года были проиндексированы на 4% должностные оклады сотрудников Волгоградской облдумы, органов исполнительной власти, технического персонала, КСП, облизбиркома, ТИК, уполномоченного по правам человека, предпринимателя и ребенка.
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