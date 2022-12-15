Расследования

Уверял, что разводит овечек: 28 человек вложили деньги в несуществующую ферму под Волгоградом

Расследования 15.12.2022 15:25
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15.12.2022 15:25



Перед судом в Камышине Волгоградской области предстанет 24-летний местный житель по обвинению в крупном мошенничестве.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, за содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По материалам дела, предприимчивый молодой человек с сентября 2020 года по февраль 2021 года привлекал деньги под видом финансовых вложений в прибыльный бизнес по разведению овец. Однако животных никто не разводил, а деньги обвиняемый и его сообщник тратили по своему усмотрению.
Потерпевшими признаны 28 человек, которые перечислили на развитие несуществующей овцефермы 4,3 миллиона рублей.
Фигурант уголовного дела также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП).
Установлено, что в марте 2021 года в Саратове он стал виновником аварии, но с места ДТП скрылся, помощь пострадавшему не оказал.
Расследование проводили сотрудники СО № 3 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Обвиняемый полностью признал вину. Он находится под стражей. Его уголовное дело рассмотрит Камышинский городской суд.
Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

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