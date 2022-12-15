В Волгограде подрядчика фонда капремонта подозревают в хищениях

Расследования 15.12.2022 11:56
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15.12.2022 11:56
Подрядчика капитального ремонта многоквартирного дома в Дзержинском районе Волгограда подозревают в мошенничестве с завышением объема и стоимости работ. Есть серьезные претензии и к качеству выполненного ремонта.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по материалам надзорной проверки отделом полиции №3 возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Установлено, что в апреле 2021 года региональный фонд капремонта в Волгоградской области заключил с подрядной организацией договор на ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 2 по улице Колпинская в Дзержинском районе. Список работ в этой кирпичной двухэтажке, расположенной в Жилгородке, включал фундамент, крышу, фасад, подвальные помещения, системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. В ноябре 2021 - декабре 2022 работы были приняты на сумму более 7 миллионов рублей.
Нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратуры совместно со специалистом Фонда содействия реформированию ЖКХ. Вскрылось, что подрядчик завышал объем работ. Кроме того, часть работ, указанных в акте приемки, выполнена некачественно или невыполнена вовсе.
Проводится расследование, которое прокуратура взяла на контроль.
Согласно данным системы СПАРК, контракт с фондом капремонта Волгоградской области на выполнение работ в многоквартирном доме №2 по улице Колпинская в апреле 2021 года заключило ООО «Стильремстрой». Эта компания зарегистрирована в Калаче-на-Дону Волгоградской области.
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