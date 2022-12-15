В Волгоградской области муж с женой сгорели в своем доме

Происшествия 15.12.2022 11:25
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15.12.2022 11:25
Трагедия случилась сегодня глубокой ночью в селе Умет Камышинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в половине второго ночи. Горел деревянный доме размером 10 на 10 метров на площади 80 квадратов. Огонь полыхал с такой силой, что пожар удалось потушить лишь к пяти утра.
Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в доме проживали 50-летние супруги. По словам земляков, муж с женой злоупотребляли спиртными напитками и, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения, когда вспыхнул пожар.
Причина трагедии устанавливается.
В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают, что во избежание пожаров нельзя оставлять в сети зарядки, электронагревательные приборы, одновременно включать несколько приборов, чтобы не произошел перегруз сети, не использовать провода с видимыми повреждениями.
Фото сайта ГУ МЧС по Волгоградской области
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