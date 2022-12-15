В Волгоградской области муж с женой сгорели в своем доме









Трагедия случилась сегодня глубокой ночью в селе Умет Камышинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в половине второго ночи. Горел деревянный доме размером 10 на 10 метров на площади 80 квадратов. Огонь полыхал с такой силой, что пожар удалось потушить лишь к пяти утра.





Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в доме проживали 50-летние супруги. По словам земляков, муж с женой злоупотребляли спиртными напитками и, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения, когда вспыхнул пожар.





Причина трагедии устанавливается.





В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают, что во избежание пожаров нельзя оставлять в сети зарядки, электронагревательные приборы, одновременно включать несколько приборов, чтобы не произошел перегруз сети, не использовать провода с видимыми повреждениями.





Фото сайта ГУ МЧС по Волгоградской области