Происшествия

В Волгоградской области муж с женой сгорели в своем доме

Происшествия 15.12.2022 11:25
0
15.12.2022 11:25



Трагедия случилась сегодня глубокой ночью в селе Умет Камышинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в половине второго ночи. Горел деревянный доме размером 10 на 10 метров на площади 80 квадратов.  Огонь полыхал с такой силой, что пожар удалось потушить лишь к пяти утра. 

Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в доме проживали 50-летние супруги. По словам земляков, муж с женой злоупотребляли спиртными напитками и, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения, когда вспыхнул пожар. 

Причина трагедии устанавливается. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают, что во избежание пожаров нельзя оставлять в сети зарядки, электронагревательные приборы, одновременно включать несколько приборов, чтобы не произошел перегруз сети, не использовать провода с видимыми повреждениями. 

Фото сайта ГУ МЧС по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.12.2022 15:54
Происшествия 15.12.2022 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2022 13:06
Происшествия 15.12.2022 13:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2022 10:44
Происшествия 15.12.2022 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2022 09:59
Происшествия 15.12.2022 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2022 19:01
Происшествия 14.12.2022 19:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2022 17:45
Происшествия 14.12.2022 17:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2022 14:55
Происшествия 14.12.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2022 10:37
Происшествия 14.12.2022 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2022 09:55
Происшествия 14.12.2022 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 20:30
Происшествия 13.12.2022 20:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 18:38
Происшествия 13.12.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 16:12
Происшествия 13.12.2022 16:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 16:05
Происшествия 13.12.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 12:58
Происшествия 13.12.2022 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 09:48
Происшествия 13.12.2022 09:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:54
«Он до сих пор в стрессе»: в Волгоградской области собака прокусила 6-летнему мальчику лицоСмотреть фотографии
15:32
Хуснуллин поблагодарил волгоградцев за ударные темпы работы в ЛНРСмотреть фотографии
15:25
Уверял, что разводит овечек: 28 человек вложили деньги в несуществующую ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:17
Подписка Mixx и согревающий кофе: Tele2 предлагает волгоградцам сделать зиму ярчеСмотреть фотографии
14:45
Сто молодых полицейских присягнули на верность Российской Федерации в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:04
Серые многогранники для красоты установили на бульваре в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:43
Банк «Открытие»: две трети жителей ЮФО планируют потратить на новогодний стол не более 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде родным девяти погибших военных передали ордена МужестваСмотреть фотографии
13:28
Работал без защиты: стали известны подробности ЧП на стройке дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:07
«Пришел чиновник и развел руками»: жители частного сектора в Волгограде вышли на улицы с ледорубамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
СК организовал проверку из-за гибели семейной пары на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде произошел сбой в работе «Яндекс.Такси» и UberСмотреть фотографии
12:00
Пропавшую в Волжском 20-летнюю девушку нашли на ее новой работеСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде подрядчика фонда капремонта подозревают в хищенияхСмотреть фотографии
11:25
В Волгоградской области муж с женой сгорели в своем домеСмотреть фотографии
11:08
Стало известно состояние упавшего с балкона в Волгограде ребенкаСмотреть фотографии
10:44
В Волгоградской области пассажир ВАЗ-21053 погиб в аварии с грузовикомСмотреть фотографии
10:33
Колбасу с мясокомбината нелегально направляли в волгоградские магазиныСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде подведены итоги Федерального конкурса сочинений «Горячий снег»Смотреть фотографии
10:04
Главу ПК «Первый пенсионный» осудили в Волгограде за обман вкладчиковСмотреть фотографии
09:59
«Спасли сугробы»: в Волгограде 5-летний ребенок выпал с третьего этажаСмотреть фотографии
09:49
Врачи сообщили о состоянии водителя упавшей с моста фуры в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
Спустя десять суток поисковики нашли 20-летнюю волжанкуСмотреть фотографии
08:46
ВОЛМА: рекордный рост ровесника Сталинградской победыСмотреть фотографии
08:18
Волгоградским работодателям больше всего нужны менеджеры и водителиСмотреть фотографии
06:59
В Волгоградской области в 2023 году прожиточный минимум вырастет до 13476 рублейСмотреть фотографии
21:23
С начала недели в Волгоградской области еще 10 школ закрыли на карантинСмотреть фотографии
21:19
Снегопад в Волгограде возьмет передышку 15 декабряСмотреть фотографии
20:51
«Сбить лекарствами не получается»: в Волгограде детей госпитализируют с высокой лихорадкойСмотреть фотографии
20:22
«А совесть есть?»: в Волгоградской области дизтопливо за неделю подорожало на рубльСмотреть фотографии
 