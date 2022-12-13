В аэропорту Перми вынужденно прервал взлет воздушный борт, направлявшийся в Волгоград. Датчики внутри самолета зафиксировали неисправность.

— 12 декабря в 21.55 (мск) в аэропорту Перми экипаж воздушного судна принял решение прекратить взлет, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident. — Сработала сигнализация о неисправности. Борт зарулил на стоянку.

Авторы Telegram-канала уточняют, что в момент происшествия за бортом было безоблачно при температуре -5 градусов. Самолет Е-190 эксплуатируется авиакомпанией «Икар». В аэропорт Волгограда, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, авиалайнер должен был приземлиться сегодня в 01.50. Рейс EO 875 был отменен.

По информации из открытых источников, Embraer E-Jet представляет собой семейство двухмоторных узкофюзеляжных пассажирских самолетов средней дальности производства бразильской компании «Embraer». Включает в себя четыре модификации: E-170, E-175, E-190 и E-195. По данным сайта Aviation Safety Network, с 2007 года по состоянию на 10 января 2020-го в результате катастроф и серьезных аварий в общей сложности потеряны семь самолетов Embraer E-Jet.

Фото: архив ИА «Высота 102»