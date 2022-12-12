В Тракторозаводском районе Волгограда следователями завершено расследование уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек 32-летним местным жителем. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, в апреле 2022 года обвиняемый с ножом напал на 56-летнего знакомого, а затем на 36-летнюю женщину.

– 24 апреля ранее судимый житель Волгограда в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к своему 56-летнему знакомому в в дома по адресу ул. Дегтярева, 4А. В какой-то момент между мужчина возникла ссора, в ходе которой фигурант уголовного дела схватил кухонный нож и три раза ударил приятеля в живот. Подумав, что убил потерпевшего, волгоградец поспешил скрыться с места преступления, – рассказала Буянова информагентству «Высота 102».

При этом, установили следователи, с ножом преступник не стал расставаться. Уже на улице им же он нанес ранение знакомой женщине.

– Возле дома № 6 по улице Брюсова обвиняемый встретил 36–летнюю знакомую. Ей он решил отомстить за ранее произошедший между ними конфликт и нанес ножом один удар в лицо женщине, после чего скрылся, – сообщает официальный представитель СУ СКР. – Житель Волгограда обвиняется по ч .3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ – покушение на убийство и ч.3 ст.30 п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ – покушение на убийство двух лиц.

Уточняется, что обеим жертвам нападавшего удалось выжить, благодаря вовремя оказанной помощи.

Уголовное дело будет рассматриваться Тракторозаводским районным судом. Преступник находится в следственном изоляторе.