







В Николаевске студент проиграл в онлайн-казино деньги, отложенные на обучение. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратился отец 17-летнего молодого человека, ставшего жертвой аферистов.

Студенту колледжа в социальной сети поступило предложение гарантированно удвоить имеющиеся средства. Для этого требовалось сделать ставку в онлайн казино. Юноша согласился и перешел на интернет-ресурс по ссылке, которую ему прислали в переписке.Ставка была сделана по-крупному: студент пополнил депозит на 60 тыс. рублей, отложенные его родителями на оплату учебы. Как и ожидалось, разорить виртуальный игровой клуб молодому человеку не удалось.Сотрудники полиции напоминают, что на территории государства деятельность онлайн казино и интернет азартных игр, запрещены. Не стоит совершать поспешных финансовых вложений - вы рискуете потерять свои средства.