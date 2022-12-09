Происшествия

Срок «жизни» таких – пара дней: полиция Волгограда задержала очередного курьера мошенников

Происшествия 09.12.2022 09:16
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09.12.2022 09:16


В Волгограде полицейскими задержан 20-летний житель Быковского района, который подрабатывал курьером у телефонных мошенников. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в городе-герое задержанный успел «обслужить» всего три адреса. 

Задержание было произведено в Тракторозаводском районе Волгограда. Оперативники поймали курьера в тот момент, когда он прибыл за деньгами к 83-летней женщине. К тому моменту 20-летний житель Быковского района успел обобрать двоих пожилых женщин. 

За один день курьер забрал 100 тысяч рублей у 83-летней волгоградки и 400 тысяч у 84-летней женщины. К тому моменту, как злоумышленник поехал к третьей потерпевшей, оперативники уже установили его личность. После получения 480 тысяч от 83-летней жительницы Тракторозаводского района, злоумышленник был задержан с поличным, – сообщили ИА «Высота 102» в главке МВД. 

Уточняется, что вычислить курьера удалось полицейским во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ. 

Как правило, срок «жизни» такого рода курьеров – не больше недели, успевают отработать с десяток адресов, а то и меньше, после чего происходит задержание. Люди находят в Интернете объявления о непыльной работе, ведутся на высокие проценты,  при этом о криминальной составляющей они хорошо осведомлены, поэтому проходят по уголовным делам как полноценные подельники, – рассказал ИА "Высота 102" источник в правоохранительных органах. 

В отношении задержанного жителя Быковского района возбуждены уголовные дела, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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