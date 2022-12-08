Тайная смена руководства произошла в Волгоградской академии МВД





В Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации тайно сменился начальник. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт учебного учреждения, с недавних пор его возглавляет генерал-майор полиции Роман Васильевич Павленков.

Официальных сообщений от пресс-службы академии МВД информационным агентствам не поступало, не опубликовано соответствующих новостей и на сайте академии. О том, что у заведения сменился начальник, можно узнать лишь случайно, заглянув в раздел «Руководство».





О Романе Павленкове на сайте Волгоградской академии МВД РФ сообщается лишь то, что на данную должность он назначен, как и полагается, Указом президента Российской Федерации, является кандидатом экономических наук, доцент.

Из открытых источников известно, что Роман Васильевич родился в 1979 году в городе Горький Нижегородской области. В органах внутренних дел служит с сентября 1996 года. В 2000 году окончил Нижегородский юридический институт МВД России. Весной 2001 года назначен на должность преподавателя кафедры тактико-специальной подготовки Нижегородской академии МВД России, а спустя семь лет – в ноябре 2008 года – занял должность доцента той же кафедры.

До последнего времени Роман Павленков с 2019 года руководил Уральским юридическим институтом МВД России. Тема его диссертации «Управление эффективностью инвестиционной деятельности в инновационные научно-технические проекты предприятия».





Напомним, что слухи об отставке прежнего начальника Волгоградской академии МВД России появились месяц назад – в ноябре этого года. Однако в самой академии заявили, что Владимир Третьяков ушел в отпуск. При этом отсутствие информации о начальнике на сайте в пресс-службе объясняли опять же его нахождением в отпуске. Собственный источник «Высоты 102» в академии, впрочем, уточнял, что Владимир Третьяков вышел на пенсию.

Получить комментарий в академии по случаю назначения Романа Павленкова вечером 8 декабря редакции ИА «Высота 102» не удалось.