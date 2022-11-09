Общество

Слухи об отставке Владимира Третьякова прокомментировали в Волгоградской академии МВД

Общество 09.11.2022 11:31
0
09.11.2022 11:31

В Волгоградской академии МВД России 9 ноября прокомментировали информацию о возможной отставке начальника учебного заведения Владимира Третьякова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе академии, на данный момент Третьяков находится в отпуске.

— Документов, подтверждающих или опровергающих предполагаемую, по данным отдельных СМИ, отставку, начальника академии МВД не поступало, — заявили в пресс-службе.

Отметим, что в анонимных Telegram-каналах, заявляя об отставке Владимира Третьякова, ссылаются на Указ президента № 780 от 31 октября этого года. На сайте Кремля подобный документ отсутствует, как и на портале официально опубликованных правовых актов. Тем не менее, в Сети также распространилась информация, что этим же указом назначен на должность МВД Республики Марий Эл полковник полиции Андрей Вырвич, что накануне нашло свое подтверждение от официальных органов. 

Также отметим, что на сайте академии вместо фотографии Третьякова появилась информация о временно исполняющей обязанности начальника вуза Анне Тимофеевой. Этому в пресс-службе академии также нашли объяснение.

— На время отпуска руководителя назначается врио, поэтому информация о Владимире Третьякове отсутствует на сайте, — заявила официальный представитель учебного заведения. 

По словам собственного источника информагентства в правоохранительных органах, указ по Владимиру Третьякову подписан.

— Это стандартная в таких случаях процедура. Уходит на пенсию. Теперь приказ МВД должен быть. Раньше уже подобное было с одним из первых замов. Ничего сверхъестественного, — сообщил наш собеседник. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также: 

Двоих курсанток академии МВД в Волгограде отчислили из-за муляжа взрывного устройства

Стали известны подробности о смерти курсанта академии МВД в Волгограде

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.11.2022 14:58
Общество 09.11.2022 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2022 14:25
Общество 09.11.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2022 13:53
Общество 09.11.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2022 13:17
Общество 09.11.2022 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2022 12:27
Общество 09.11.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2022 11:44
Общество 09.11.2022 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2022 10:05
Общество 09.11.2022 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.11.2022 09:03
Общество 09.11.2022 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2022 08:21
Общество 09.11.2022 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 21:08
Общество 08.11.2022 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 20:31
Общество 08.11.2022 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 17:25
Общество 08.11.2022 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 16:01
Общество 08.11.2022 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 14:25
Общество 08.11.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 14:16
Общество 08.11.2022 14:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:01
На «Волгоград Арене» построят два новых футбольных поля за 40 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:30
ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго выдан паспорт готовности к работе в отопительный периодСмотреть фотографии
14:58
Брусчатку на Аллее Героев в Волгограде решили полностью обновить из-за нескольких проблемных участковСмотреть фотографии
14:25
«Надо подготовить учителей»: волгоградские школьники вернутся к изучению «Молодой гвардии»Смотреть фотографии
14:14
На ферме в Волгоградской области обнаружили изувеченный трупСмотреть фотографии
13:53
Волгоградцы сообщают о массовых сбоях в работе «Яндекс Go» и UberСмотреть фотографии
13:39
Конец коридора затмений: big data о том, как общаются разные знаки зодиакаСмотреть фотографии
13:17
Под Волгоградом мобилизованные в бронежилетах стреляли холостымиСмотреть фотографии
12:48
Работника кладбища в Волжском задержали за кражу с могилыСмотреть фотографии
12:27
Волгоградцам предлагают проголосовать за канатную дорогу на остров СарпинскийСмотреть фотографии
11:59
Клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» смогут повысить эффективность рекламыСмотреть фотографии
11:55
Губернатор Волгоградской области привился от гриппаСмотреть фотографии
11:44
Волгоградских чиновников обязали обеспечить лекарством 2-летнего ребенка с генетическим заболеваниемСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде фура смяла иномарку с подростками: погиб 17-летний юношаСмотреть фотографии
11:31
Слухи об отставке Владимира Третьякова прокомментировали в Волгоградской академии МВДСмотреть фотографии
10:43
ВТЗ подвел итоги 35 лет работы трубопрокатного цехаСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом под вой сирен в полусотне домов исчезло отоплениеСмотреть фотографии
10:23
Отечественные реанимации-«капсулы» открылись в больнице №25 ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области по искам «Волгоградэнергосбыта» арестовали счета жителей на 70 млн рублейСмотреть фотографии
09:49
Из Волгоградской области отправили еще один эшелон мобилизованных: видеоСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде около ж/д переезда нашли тело пенсионераСмотреть фотографии
09:03
«Они отплатят любовью»: самые маленькие обитатели пункта содержания бездомных животных в Волгограде ищут добрые рукиСмотреть фотографии
08:40
ГОСТ VPN: «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетейСмотреть фотографии
08:33
В Волгограде менеджерам, геодезистам и инженерам готовы платить по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:21
Артисты волгоградского НЭТа прятались во время учебной тревоги в подвале с интернетомСмотреть фотографии
08:01
Волгоградцы набрали кредитов на 315 миллиардов рублейСмотреть фотографии
21:08
В Волжском мужчина с рупором эвакуировал жильцов двух многоэтажекСмотреть фотографии
20:31
Как спастись в метротраме Волгограда в случае воздушной тревоги: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:29
Журналиста СМИ «Волжский Z» осудили за дискредитацию ВС РФ на концертеСмотреть фотографии
19:28
«Открытие Авто»: китайские марки открыли почти 300 шоу-румов за 10 месяцевСмотреть фотографии
 