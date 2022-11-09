Слухи об отставке Владимира Третьякова прокомментировали в Волгоградской академии МВД

В Волгоградской академии МВД России 9 ноября прокомментировали информацию о возможной отставке начальника учебного заведения Владимира Третьякова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе академии, на данный момент Третьяков находится в отпуске.

— Документов, подтверждающих или опровергающих предполагаемую, по данным отдельных СМИ, отставку, начальника академии МВД не поступало, — заявили в пресс-службе.

Отметим, что в анонимных Telegram-каналах, заявляя об отставке Владимира Третьякова, ссылаются на Указ президента № 780 от 31 октября этого года. На сайте Кремля подобный документ отсутствует, как и на портале официально опубликованных правовых актов. Тем не менее, в Сети также распространилась информация, что этим же указом назначен на должность МВД Республики Марий Эл полковник полиции Андрей Вырвич, что накануне нашло свое подтверждение от официальных органов.

Также отметим, что на сайте академии вместо фотографии Третьякова появилась информация о временно исполняющей обязанности начальника вуза Анне Тимофеевой. Этому в пресс-службе академии также нашли объяснение.

— На время отпуска руководителя назначается врио, поэтому информация о Владимире Третьякове отсутствует на сайте, — заявила официальный представитель учебного заведения.

По словам собственного источника информагентства в правоохранительных органах, указ по Владимиру Третьякову подписан.

— Это стандартная в таких случаях процедура. Уходит на пенсию. Теперь приказ МВД должен быть. Раньше уже подобное было с одним из первых замов. Ничего сверхъестественного, — сообщил наш собеседник.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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