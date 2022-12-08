Под Волгоградом выясняют причины внезапной смерти второклассницы

В Волгоградской области выясняют причины внезапной смерти восьмилетней девочки. Как стало известно ИА «Высота 102», школьница скончалась 8 декабря в центральной районной больнице в Иловле.

По сведениям собственного источника информагентства в экстренных службах, девочку в тяжелом состоянии доставили в ЦРБ из хутора Озерки.

– У юной пациентки при госпитализации было крайне тяжелое состояние, – рассказал собеседник «Высоты 102». – Диагноз, с которым ее доставляли в больницу, – острый ларинготрахеит.

Несмотря на помощь врачей, девочка скончалась. При этом, уточняют в экстренных службах, заболевание, которое предварительно диагностировали врачи скорой помощи, к летальным исходам приводит крайне редко и при своевременном обращении за медпомощью легко поддается лечению.

В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили факт смерти юной пациентки.

– На сегодняшний день устанавливается причина смерти несовершеннолетней, доставленной в Иловлинскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, – сообщили в облздраве.