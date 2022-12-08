Расследования

Под Волгоградом выясняют причины внезапной смерти второклассницы

Расследования 08.12.2022 20:11
0
08.12.2022 20:11


В Волгоградской области выясняют причины внезапной смерти восьмилетней девочки. Как стало известно ИА «Высота 102», школьница скончалась 8 декабря в центральной районной больнице в Иловле. 

По сведениям собственного источника информагентства в экстренных службах, девочку в тяжелом состоянии доставили в ЦРБ из хутора Озерки. 

– У юной пациентки при госпитализации было крайне тяжелое состояние, – рассказал собеседник «Высоты 102». – Диагноз, с которым ее доставляли в больницу, – острый ларинготрахеит.  

Несмотря на помощь врачей, девочка скончалась. При этом, уточняют в экстренных службах, заболевание, которое предварительно диагностировали врачи скорой помощи, к летальным исходам приводит крайне редко и при своевременном обращении за медпомощью легко поддается лечению. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили факт смерти юной пациентки. 

– На сегодняшний день устанавливается причина смерти несовершеннолетней, доставленной в Иловлинскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, – сообщили в облздраве. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
08.12.2022 13:50
Расследования 08.12.2022 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.12.2022 12:36
Расследования 08.12.2022 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.12.2022 19:12
Расследования 07.12.2022 19:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.12.2022 14:37
Расследования 07.12.2022 14:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.12.2022 11:41
Расследования 07.12.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2022 20:55
Расследования 06.12.2022 20:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2022 11:34
Расследования 06.12.2022 11:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2022 10:20
Расследования 06.12.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2022 09:51
Расследования 06.12.2022 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2022 09:37
Расследования 06.12.2022 09:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2022 19:25
Расследования 05.12.2022 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2022 17:56
Расследования 05.12.2022 17:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2022 16:41
Расследования 05.12.2022 16:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2022 10:28
Расследования 03.12.2022 10:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2022 15:23
Расследования 02.12.2022 15:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
В Волгограде определили поставщика новогодних подарков для детей на 19 миллионовСмотреть фотографии
20:56
«Открытие Авто»: сразу 14 популярных моделей автомобилей с пробегом подешевели в ноябреСмотреть фотографии
20:48
Тайная смена руководства произошла в Волгоградской академии МВДСмотреть фотографии
20:11
Под Волгоградом выясняют причины внезапной смерти второклассницыСмотреть фотографии
19:34
Огурцы в Волгограде стали в 1,5 раза дороже банановСмотреть фотографии
18:17
«Полгруппы уже заболели»: Волгограде юные гимнастки тренируются в ледяном зале спортшколыСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде лицей №3 закрылся на карантин по ОРВИ и гриппуСмотреть фотографии
17:34
Дорожники подготовились к ледяному дождю в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:00
Ритуальщики едва не передрались в Волгограде из-за усопшего горожанинаСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде откроют 20 ледовых катков во дворах и парках: адреса по районамСмотреть фотографии
16:09
Волгоградских бизнесменов подготовят к введению ЕНССмотреть фотографии
15:57
Мэр Владимир Марченко отменил режим фекального ЧС в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Ступени с подогревом смонтируют на входе в подземку ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
Путин назначил судей и председателя горсуда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
Герой России Андрей Бочаров принял участие в торжественном мероприятии в КремлеСмотреть фотографии
13:53
Водитель Kia погиб в лобовом ДТП с грузовиком на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:50
Родные надеются снять клеймо убийцы с женщины, выбросившей в Волгограде с балкона детейСмотреть фотографии
13:18
Юриста из Волгограда осудили за дискредитацию ВС РФ у Мамаева курганаСмотреть фотографии
12:51
Волгоградские эксперты обсудили, как на предприятиях обеспечить полную пищевую безопасностьСмотреть фотографии
12:46
Дизтопливо в Волгоградской области дорожает вторую неделю подрядСмотреть фотографии
12:36
Убийцы три дня заметали следы под Волгоградом, но полицейские нашли трупСмотреть фотографии
12:20
Пострадавшие в ДТП на Ставрополье баскетболистки из Волгограда получат по 50 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:55
Нейрохирурги разрезали бровь волгоградке, чтобы удалить аневризму: показываем, как это былоСмотреть фотографии
11:11
В центре Волгограда подземный фонтан превратил улицу в ледяную рекуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
В Волгограде задержали антиквара за сбыт госнаградСмотреть фотографии
10:17
Диспансерное наблюдение онкобольных – под контролемСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области с трассы вылетел микроавтобус, есть погибший: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В Волгограде ищут специалистов на зарплату от 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:24
«ЕвроХим-ВолгаКалий» запускает производство гранулированного хлористого калияСмотреть фотографии
08:08
Депутаты изменили правила организации похорон в ВолгоградеСмотреть фотографии
 