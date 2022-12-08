Экономика

«Росгосстрах»: спрос на простые полисы каско для машин с пробегом вырос с января в 5 раз

Экономика 08.12.2022 09:33
0
08.12.2022 09:33


Аналитики «Росгосстраха» отмечают существенный рост спроса на полисы добровольного автострахования с неполным покрытием, предназначенные в первую очередь для покупателей подержанных машин. В минувшем ноябре количество реализованных партнерами страховщика полисов «Каско. Простые правила» превысило показатели январских продаж в 5,4 раза. В компании склонны объяснять такую динамику точным попаданием в тренды рынка: увеличение продаж автомобилей с пробегом в салонах автодилеров, растущую заинтересованность автомобилистов в страховой защите на фоне дефицита запчастей, а также потребность в сервисных услугах, дополняющих основное предложение по страхованию. 

Продукт «Каско. Простые правила» был создан специально для клиентов, приобретающих подержанные автомобили в салонах автодилеров и там же оформляющих полисы ОСАГО и добровольного автострахования. Покрытие этого полиса предусматривает возмещение клиенту не только в случае угона застрахованного автомобиля, но также и при его повреждении (в том числе и конструктивной гибели) в результате дорожно-транспортного происшествия по чужой вине, либо в результате падения деревьев. Выплата будет и в том, случае, если у виновника не застрахована автогражданская ответственность. 

Продукт «Росгосстраха» максимально прост в оформлении, не требует предварительного осмотра транспортного средства и позволяет застраховать автомобиль с неограниченным количеством лиц, допущенных к управлению. Договор также предусматривает, что клиенту доступны и сервисные услуги, весьма актуальные для не новых авто: эвакуация в случае поломки или ДТП, техническая помощь, включающая запуск аккумулятора от внешнего источника, замена колеса, подвоз топлива, и т.п. Страхователи могут воспользоваться и телемедицинскими консультациями по поводу травмы, полученной в ДТП.

Стоимость полиса «Каско. Простые правила» значительно ниже полного каско и зависит от наиболее подходящей клиенту страховой суммы и срока страхования. Сейчас партнеры страховщика предлагают автомобилистам два варианта страхового покрытия: 1 млн рублей и 1,5 млн рублей. Застраховать автомобиль можно на срок от 6 месяцев до 1 года. 

-По динамике продаж полисов «Каско. Простые правила» мы наглядно убедились в востребованности продуктов с ограниченным покрытием для владельцев подержанных машин — можно сказать, что они последовательно росли от месяца к месяцу. Мы видим, что даже те автомобилисты, которые не готовы платить за полный полис каско, тоже сегодня хотят иметь надежную страховую защиту, поскольку понимают, что в условиях дефицита запчастей даже незначительное происшествие может привести к серьезным затратам на ремонт, — говорит руководитель Блока партнерского бизнеса ПАО СК «Росгосстрах» Дарья Евдокимова. 

С учетом этих тенденций «Росгосстрах» будет дальше строить свою работу с партнерами из автобизнеса.

-Наша компания планирует и дальше совершенствовать линейку «коробочных» продуктов для автомобилистов. В частности, для более полного удовлетворения потребностей клиентов и расширения доли «Росгосстраха» в сегменте подержанных автомобилей, мы намерены уже в декабре предложить дополнительные варианты продукта «Каско. Простые правила» с лимитом ответственности в 2 млн и 2,5 млн рублей, — уточнил ответственный в «Росгосстрахе» за работу с автодилерами в регионах Анатолий Харлампиев.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
08.12.2022 14:08
Экономика 08.12.2022 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2022 14:02
Экономика 08.12.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2022 12:48
Экономика 08.12.2022 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2022 12:46
Экономика 08.12.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.12.2022 09:38
Экономика 08.12.2022 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2022 09:24
Экономика 08.12.2022 09:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.12.2022 19:40
Экономика 07.12.2022 19:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2022 17:11
Экономика 07.12.2022 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2022 16:29
Экономика 07.12.2022 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2022 15:01
Экономика 07.12.2022 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2022 14:06
Экономика 07.12.2022 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2022 13:31
Экономика 07.12.2022 13:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.12.2022 12:01
Экономика 07.12.2022 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2022 10:35
Экономика 07.12.2022 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2022 12:11
Экономика 06.12.2022 12:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:11
Ступени с подогревом смонтируют на входе в подземку ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
Путин назначил судей и председателя горсуда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
Герой России Андрей Бочаров принял участие в торжественном мероприятии в КремлеСмотреть фотографии
13:53
Водитель Kia погиб в лобовом ДТП с грузовиком на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:50
Родные надеются снять клеймо убийцы с женщины, выбросившей в Волгограде с балкона детейСмотреть фотографии
13:18
Юриста из Волгограда осудили за дискредитацию ВС РФ у Мамаева курганаСмотреть фотографии
12:51
Волгоградские эксперты обсудили, как на предприятиях обеспечить полную пищевую безопасностьСмотреть фотографии
12:46
Дизтопливо в Волгоградской области дорожает вторую неделю подрядСмотреть фотографии
12:36
Убийцы три дня заметали следы под Волгоградом, но полицейские нашли трупСмотреть фотографии
12:20
Пострадавшие в ДТП на Ставрополье баскетболистки из Волгограда получат по 50 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:55
Нейрохирурги разрезали бровь волгоградке, чтобы удалить аневризму: показываем, как это былоСмотреть фотографии
11:11
В центре Волгограда подземный фонтан превратил улицу в ледяную рекуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
В Волгограде задержали антиквара за сбыт госнаградСмотреть фотографии
10:17
Диспансерное наблюдение онкобольных – под контролемСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области с трассы вылетел микроавтобус, есть погибший: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В Волгограде ищут специалистов на зарплату от 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:24
«ЕвроХим-ВолгаКалий» запускает производство гранулированного хлористого калияСмотреть фотографии
08:08
Депутаты изменили правила организации похорон в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:00
«Он может замерзнуть»: в Урюпинске спасают лебедя со сломанным крыломСмотреть фотографии
20:29
В ЦПКиО Волгограда 7 декабря открыли самый большой катокСмотреть фотографии
19:53
Жители Советского района Волгограда остались еще и без светаСмотреть фотографии
19:49
Минздрав разработал памятку для россиян на случай ОРВИ и гриппаСмотреть фотографии
19:40
«Открытие Авто»: в ноябре рынок вернулся к росту, но его реальную динамику скрывает параллельный импортСмотреть фотографии
19:12
В Сети появилась информация о смерти Виталия Васильева, убившего студента в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Владимир Путин: «Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла»Смотреть фотографии
18:12
Рекорды декабря и битва циклонов: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие две неделиСмотреть фотографии
17:01
«У нас тут девять домов разморожено»: в Советском районе волгоградцы с 2 декабря выживают без отопленияСмотреть фотографии
16:29
Банк Уралсиб – в топ-5 рейтинга самых выгодных кредитов наличнымиСмотреть фотографии
16:27
Учащиеся 59 школ ушли на карантин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области закупают новогодние подарки для детей участников СВО на 3 миллионаСмотреть фотографии
 