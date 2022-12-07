Бухгалтер в Волгограде отдала 3 млн рублей сбережений мошеннику









В Волгограде бухгалтер предприятия отдала телефонному мошеннику все свои сбережения - почти 3 миллиона рублей. Как сообщили в городском УМВД, 54-летняя жительница Советского района Волгограда поверила человеку, который позвонил ей на телефон и представился сотрудником банка. Мужчина убедил волгоградку в том, что ей нужно перевести деньги на безопасный счет, чтобы спасти их от мошенников.

Бухгалтер знала о таких фактах обмана, но почему-то поверила аферисту и сделала все, как он сказал. После перевода денег она поняла, что обманули и ее.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ – «Мошенничество».



