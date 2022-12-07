Здравоохранение

Глава Минздрава Мурашко посоветовал россиянам снова натянуть маски

Здравоохранение 07.12.2022 09:58
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07.12.2022 09:58


Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал россиянам носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также  он рекомендовал внимательнее относиться к здоровью детей и воздержаться от посещения детсадов и школы в случаях первых симптомов заболевания. Одновременно Михаил Мурашко добавил также, что дефицита каких-либо препаратов в России не наблюдается. 

Напомним, по последним данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Волгоградской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями выросла на 23 процента.

– Нарастает доля гриппа А/H1N1/09 (17% от числа обследованных). При этом по-прежнему сохраняется активная циркуляция возбудителей ОРВИ: риновируса, РС-вирус, COVID-19, метапневмовирус, —  сообщали в ведомстве.

Как уже сообщало ИА «Высота 102» в поликлиниках Волгограда уже отмечается рост очередей к участковым терапевтам. Накануне врач-ординатор поделился советом, как горожанам с признаками ОРВИ и гриппа избежать стояния в очередях.

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