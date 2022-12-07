Жил один: в Волгоградской области нашли обожженный труп мужчины

В Серафимовичском районе Волгоградской области в сгоревшем доме нашли тело местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в хуторе Пичугин загорелся деревянный дом.

— 6 декабря в 16.02 поступил сигнал о задымлении в хуторе Пичуга. Горел деревянный дом площадью 64 квадратных метра, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 18-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16.25. Причину пожара установит экспертиза.

По информации экстренных служб, в сгоревшем домовладении обнаружен труп 55-летнего мужчины.

— Мужчину обнаружили после тушения пожара в доме по месту его жительства в хуторе Пичугин по улице Луговая, — прокомментировала официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Кроме термических ожогов, иных телесных повреждений нет. Организована проверка.

Известно, что тело мужчины нашли в комнате. Именно оттуда огонь начал распространяться по дому. Со слов соседей, погибший жил один, злоупотреблял алкоголем.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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