Происшествия

«В доме часто веселились»: под Волгоградом в огне погиб мужчина, женщина в больнице

Происшествия 06.12.2022 11:57
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06.12.2022 11:57


В Волгоградской области на месте тушения пожара обнаружено тело 45-летнего хозяина дома. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, трагедия произошла накануне в селе Верхняя Добринка Камышинского района. Погибший проживал в своем доме на ул. Советская вместе с 47-летней сожительницей.

В начале десятого вечера женщина с ожогами лица и кистей обеих рук прибежала в пожарную часть №95 по ул. Рабочая, расположенную примерно в 200 метрах от ее дома и сообщила о пожаре.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание было ликвидировано через час после сообщения о пожаре.

Предположительно, огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении. Очаг возгорания находился на полу комнаты, где было обнаружено тело хозяина, который умер от отравления угарным газом.

Женщина госпитализирована центральную горбольницу Камышина, ее жизни ничего не угрожает. 

Между тем, по словам местных жителей, пару нельзя было назвать благополучной. В доме постоянно собирались компании и устраивались пьяные вечеринки.

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