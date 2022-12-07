Депутатов Волгоградской облдумы накрыла ностальгия по СССР





Круглый стол, посвященный 100-летию образования СССР, состоялся накануне в областной думе. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, депутаты, ученые, общественники и чиновники обменялись мнениями о политическом, социальном, экономическом и духовном наследии Советского Союза.

Выступающие на «круглом столе» отмечали, что 100 лет назад было создано уникальное по своим размерам, целям и задачам многонациональное государство. СССР добился впечатляющих успехов: были созданы мощнейшие индустриальный и агропромышленный комплексы, решены масштабные социальные задачи. Самым важным приобретением страны за этот период стала дружба народов. И потому многие наши соотечественники восприняли разрушение СССР как личную трагедию.

Депутат Сергей Булгаков напомнил, что большинство из присутствующих родом из СССР, «страны, которая дала нам счастливое детство, достойное образование и путевку во взрослую жизнь».

Тамара Головачева, представляющая КПРФ, остановилась на «ключевой роли в создании СССР партии большевиков».

Михаил Струк, в свою очередь, призвал изучить 70-летний опыт работы Совета народных депутатов подчеркнул, что депутаты-единороссы сегодня следуют заветам своих предшественников и работают на благо людей и «используют все лучшее, что создано старшим поколением».

Первый заместитель председателя Волгоградской областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Струков выразил уверенность, что «молодое поколение граждан России с честью выполнит свой долг перед Отечеством – свидетельство тому активное участие добровольцев в специальной военной операции».

А депутат Евгений Кареликов вспомнил, что СССР был социальным государством. И хотя, по его словам, был дефицит товаров, «но было и другое - бесплатное доступное образование, медицина, жилье, символическая плата за ЖКХ, массовое оздоровление детей и школьников в летних лагерях, отсутствие голодающих и безработных».

Тему ностальгии по СССР поддержал и депутат Алексей Логинов. По его словам, истоки политической системы современной России во многом лежат в нашем советском прошлом.

«Круглый стол» стал одним из мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования СССР. В них вошли информационные проекты, выставки, тесты и т.д.

Фото сайта Волгоградской облдумы