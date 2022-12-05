Мэрия объявила об отказе от массовых гуляний в Волгограде на Новый год

В Волгограде новогодние праздники пройдут без массовых общегородских гуляний. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на администрацию города.

– Масштабных общегородских гуляний в Волгограде не планируется, – сообщили, в частности, в пресс-службе мэрии. – Но мероприятия для детей обязательно состоятся. Речь идет о традиционных новогодних утренниках в детских садах, а также елках в общеобразовательных учреждениях. Одним словом, волгоградская детвора без праздника не останется.

Таким образом, отменяются: гуляния у главной новогодней елки, праздничные программы в городских парках, в том числе новогодние салюты в парках ЦПКиО и «Раздолье», а также традиционные массовые мероприятия в районах областного центра.