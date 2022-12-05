Творчество без границ: «Ростелеком» в Волгограде подвел итоги инклюзивного образовательного проекта





«Ростелеком» и инклюзивный театр «Теплые Артисты» в Волгограде подвели итоги социально-образовательного проекта «Творить, расширяя границы!» для подростков с ограниченными возможностями здоровья.Результатом стала постановка спектакля на тему взаимоотношений особенных детей и их родителей.

Проект национального провайдера по поддержке творчества подростков с особенностями развития «Творить, расширяя границы!» стартовал в марте 2022 года. Он стал продолжением сотрудничества с коллективом инклюзивного театра «Теплые артисты», начатого в 2021 году. В этом году ребята занимались актерским мастерством на уроках и мастер-классах с профессиональными преподавателями и по итогам обучения подготовили новый спектакль «Посиделки». В основу его сюжета легли реальные истории детей и их родителей. Постановку посмотрели более тысячи зрителей Волгограда и области — премьера прошла в Волгоградском областном театре кукол, а затем с творчеством «теплых» артистов смогли познакомиться и жители городов Михайловки и Волжского, а так же села Цаца. После каждого показа педагоги театра вместе с участниками проекта проводили для зрителей с особенностями развития тренинги по межличностному взаимодействию и актерскому мастерству.

— Наш театр в этом году расширил границы своего творчества. Мы показали спектакль "Посиделки" в Волгоградской области, встретились с учителями и родителями особенных подростков. Тем самым мы привлекли внимание администрации к вопросу развития инклюзивного творчества, а родителям и детям показали, что жизнь их может быть полноценной, наполненной интересными событиями. Очень надеемся, что наши усилия дадут старт подобным творческим проектам. Хочу сказать большое спасибо "Ростелекому" за всестороннюю поддержку наших начинаний, за неравнодушное отношение к судьбе наших подопечных, да и общества в целом, — поделилась Юлия Фоторная, руководитель инклюзивного театра «Теплые Артисты».





Итоговым этапом проекта «Творить, расширяя границы!» для театра «Теплые Артисты» стала демонстрация спектакля «Посиделки» в Волжском драматическом театре (Волгоградская область). Учащиеся коррекционных школ города и их родители, а также представители комитетов культуры области и города посмотрели основную постановку «теплых» артистов — спектакль «Посиделки», а также постановку «Про Чехова…», в создании которой участвовал Президентский фонд культурных инициатив.

— Реализация совместного проекта с инклюзивным театром "Теплые Артисты" стала для нашей компании показательным примером того, как общие усилия могут менять отношение общества к людям с особенностями здоровья. Юные артисты доказывают, что для них нет ограничений в творчестве, если рядом есть те, кто способен понять их и поддержать в развитии. Свою задачу мы видим в дальнейшем расширении социальной деятельности компании, в поддержке образовательных и творческих инициатив, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

В завершении выступления организаторы поздравили участников с окончанием проекта и вручили подарки и праздничный торт.





— Реализация проектов по работе с инклюзивными подростками, расширение влияния творчества особенных артистов на общество будет менять, по моему мнению, социокультурную среду региона. Хорошо, что в Волгоградской области есть компании, участвующие в подобных проектах. Это вселяет надежду и оптимизм, — подчеркнула Екатерина Гиричева, заместитель главы городского округа г. Волжский.

Популяризация искусства и содействие образованию и развитие инклюзии являются важнейшими направлениями социальной политики «Ростелекома». Компания поддерживает подобные проекты на Юге во всех регионах своего присутствия. Получить более подробную информацию о деятельности компании для общества можно на официальном сайте

Фото Геннадия Бисенова.