Под Волгоградом женщину-пешехода сбили две машины

Происшествия 05.12.2022 09:48
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05.12.2022 09:48
47-летняя женщина погибла накануне в Суровикинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельное ДТП случилось в 19-10 ч. на автодороге «Волгоград-К. Шахтинский».
Автомобиль «ДАФ» под управлением 41-летнего водителя двигался со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда. На 147 км машина наехала на женщину, которая стояла на краю проезжей части. После чего пешеход оказалась на встречной полосе движения, где попала под колеса грузовика «МАЗ».
Женщина от полученных травм скончалась на месте.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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