В Волгоградской области в Сбере оплата страховых услуг через удаленные каналы выросла на 49%





Жители Волгоградской области стали проявлять больший интерес к оплате страховых услуг через удаленные каналы Сбербанка. По итогам 10 месяцев 2022 года количество таких операций в регионе увеличилось на 49% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 440 тыс.





Также в регионе стали значительно чаще использовать удаленные каналы Сбербанка для оплаты услуг транспорта – с января по октябрь 2022 года количество таких операций увеличилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 1 млн. На 18% увеличилось количество транзакций по оплате охранных услуг, и на 5% образовательных.





Всего в Волгоградской области за этот период через удаленные каналы Сбербанка услуги оплатили на общую сумму почти 49 млрд рублей.





Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:





«В нашей стране в последнее время активно развивается сфера услуг, делая жизнь людей более качетсвенной. Сбербанк активно работает над тем, чтобы оплата этих услуг также проходила максимально удобно и была доступной в наиболее комфортных для наших клиентов условиях. Благодаря цифровизации наших платежных сервисов, оплачивать большинство услуг можно через удаленные каналы, например, Сбербанк Онлайн».





Напомним, что Сбербанк предоставляет возможность проводить платежи в офисах Сбербанка, через устройства самообслуживания, также через приложение или web-версию «Сбербанк Онлайн».







