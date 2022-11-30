Телеком 30.11.2022 20:43
0
30.11.2022 20:43
Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), АНО «Цифровая экономика» и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) подвели итоги VIII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2022». За восемь лет, с 2015 года, участниками конкурса стали более 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 200 участников стали победителями и призерами конкурса. В 2022 году активно проявили себя участники старше 90 лет: 12 человек из восьми регионов, в том числе четверо из Санкт-Петербурга, жительница Кургана (98 лет), две участницы с Сахалина, одной из которых в апреле 2022 года исполнилось 100 лет.
Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета» — «Ростелекомом» и ПФР — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и АНО «Цифровая экономика».
Всего на конкурс было подано более 5 000 заявок из 78 регионов РФ, допущено к участию 4 558 работ. От жителей средних и малых городов, а также из сельских районов поступило 80% работ. Пользователями портала госуслуг являются 86,3% участников конкурса. Многие работающие пенсионеры, которые приняли участие в конкурсе (32,9%), отметили, что изучение компьютера позволило им освоить новую специальность или сохранить рабочее место во время оптимизации на предприятиях.
Среди участников конкурса 45% прошли обучение на курсах, организованных в центрах социального обслуживания населения, 11% авторов присланных работ осваивали компьютер при содействии общественных организаций, около 25% участников — при библиотеках, 10% — в образовательных учреждениях и организациях, 9% прошли обучение на других курсах, в том числе организованных ПФР и «Ростелекомом». Около 8% участников обучаются в домах-интернатах, около 5% участников — на дому при участии социального работника. Такая социальная услуга востребована у маломобильных граждан.
Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:
1 место: Невраева Елена Игоревна, Нижегородская область;
2 место: Часовенный Евгений Геннадьевич, Архангельская область;
3 место: Чуркина Любовь Ефимовна, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — Югра.
Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:
1 место: Поляков Олег Николаевич, Волгоградская область;
2 место: Малышева Екатерина Иосифовна, Санкт-Петербург;
3 место: Войтов Виктор Андреевич, Сахалинская область.
Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель» стали:
1 место: Архипкина Ирина Викторовна, Нижегородская область;
2 место: Коршунова Нина Игнатьевна, Смоленская область;
3 место: Сидорова Людмила Михайловна, Омская область.
Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:
1 место: Пушкарева Тамара Владимировна, Брянская область;
2 место: Ефремова Ольга Петровна, Пензенская область;
3 место: Овчинникова Александра Степановна, Саратовская область.
Победителями в номинации «Я — интернет-звезда» стали:
1 место: Пангина Наталья Валерьевна, Тюменская область;
2 место: Смирнова Тамара Михайловна, Астраханская область;
3 место: Рожаева Нина Николаевна, Алтайский край.
По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. В топ-10 в 2022 году вошли:
1. Республика Татарстан — 769 (16,88%);
2. Оренбургская область — 329 (7,22%);
3. Московская область — 265 (5,82%);
4. Санкт-Петербург — 220 (4,83%);
5. Брянская область — 185 (4,06%);
6. Ростовская область — 176 (3,86%);
7. Ульяновская область — 157 (3,45%);
8. ХМАО-Югра — 135 (2,96%);
9. Красноярский край — 118 (2,59%);
10. Рязанская область — 118 (2,59%).
Специальную номинацию учредили партнеры конкурса. Поощрительный приз от Российской Ассоциации электронных коммуникаций получила Елена Эрстед, преподаватель из Санкт-Петербурга, которая благодаря интернету реализовала свою общественную инициативу — онлайн-занятия для детей с ограниченными возможностями. Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».
Волгоградцы получили бесплатный доступ к книжному сервису «Строки»30.11.2022 14:37
Телеком 30.11.2022 14:37
билайн узнал, какие финансовые продукты оказались самыми востребованными в 2022 году30.11.2022 13:34
Телеком 30.11.2022 13:34
«Беспринципные» расширяют влияние: новый сезон сериала покажут «Кинопоиск», START и Wink30.11.2022 10:45
Телеком 30.11.2022 10:45
Специалисты обучили нейросеть искать патологии в суставах29.11.2022 16:59
Телеком 29.11.2022 16:59
Безопасная связь: «Ростелеком» подключил к защищенному интернету техникумы и колледжи Волгоградской области29.11.2022 10:07
Телеком 29.11.2022 10:07
Просто и понятно о важном: билайн внедряет «ясный язык»29.11.2022 08:59
Телеком 29.11.2022 08:59
Как SMS помогла выздороветь: в конкурсе билайна волгоградка борется за приз зрительских симпатий26.11.2022 08:04
Телеком 26.11.2022 08:04
МегаФон ускорил интернет на Черноморском побережье24.11.2022 13:50
Телеком 24.11.2022 13:50
В России число кибератак на контакт-центры увеличилось в десять раз23.11.2022 15:19
Телеком 23.11.2022 15:19
Путешественники в Волгограде стали чаще выходить в онлайн22.11.2022 16:25
Телеком 22.11.2022 16:25
Самый бодрый понедельник: больше возможностей с Tele221.11.2022 13:02
Телеком 21.11.2022 13:02
Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Катаре18.11.2022 15:26
Телеком 18.11.2022 15:26
В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары18.11.2022 09:06
Телеком 18.11.2022 09:06
Волгоградские гостиницы теперь можно забронировать в новом сервисе МТС17.11.2022 17:27
Телеком 17.11.2022 17:27
«Черная пятница»: как получить максимальные скидки в Tele217.11.2022 15:07
Телеком 17.11.2022 15:07