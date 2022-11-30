Экология

Сбер посадил более 500 гектаров саженцев в ходе акции «Сохраним лес» в 2022 году

Экология 30.11.2022 12:03
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30.11.2022 12:03


В 2022 году Сбер стал генеральным партнёром одной из крупнейших экологических инициатив России — акции «Сохраним лес». Она стартовала в 2019 году и входит в национальный проект «Экология». 
По всей стране к лесовосстановительным работам присоединились более тысячи сотрудников банка. Волонтёры Сбера, сотрудники лесного хозяйства, представители социально ответственного бизнеса и неравнодушные местные жители в ходе акции совместно посадили около 70 млн деревьев. 
Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:
«Наше участие в акции "Сохраним лес" — это не разовая инициатива, а системная работа под эгидой нашей масштабной ESG-программы "Сберегаем вместе". Более тысячи волонтеров Сбера посадили более 500 гектаров саженцев дуба, сосен, ели, вяза, берёзы, акации, лиственницы, кедра и других видов деревьев. Это наш вклад в восстановление лесов и наша экологическая миссия. В рамках собственной программы по компенсации углеродного следа мы планируем посадить 1 миллион деревьев к концу 2023 года и компенсировать таким образом выбросы в эквиваленте 165 тысяч тонн СО2. Кроме того, на нашей благотворительной платформе СберВместе любой желающий может пожертвовать средства на посадку лесов: с учётом софинансирования от Сбера за полтора года нам удалось собрать 33 миллиона рублей и посадить более 500 тысяч саженцев в 39 регионах России».
Следуя своей ESG-стратегии, банк сокращает собственный углеродный след, вовлекает не только своих сотрудников, но и всё население страны в практики ответственного потребления и заботы об окружающей среде, помогает людям и компаниям осваивать полезные привычки. 
Перед Сбером стоит задача достичь собственной углеродной нейтральности к 2030 году. Для этого банк снижает потребление бумаги (только за неполный 2022 год сэкономлено 227 млн листов бумаги), офисной техники, пластика, электроэнергии и воды, переходит на возобновляемые источники энергии и электромобили, сортирует отходы. 
Лесовосстановительная программа Сбера компенсирует выбросы в размере 165 тыс. тонн эквивалента CO2 . За три года банк высадил уже 600 тыс. деревьев, а к концу 2023 года доведёт этот показатель до 1 млн.
27 офисов Сбера уже полностью перешли на возобновляемые источники энергии. Начиная с 2019 года цифровизация позволила банку сберечь около 200 тыс. деревьев — это эквивалент сэкономленной бумаги. Используемую бумагу Сбер отправляет в переработку (порядка 1500 тонн в год). В этом году банк также участвовал во всероссийской акции #Бумбатл, собрав 375 тонн макулатуры за два месяца. Сотрудники Сбера регулярно выходят на субботники, очищают берега водоёмов и другие природные территории, организованно убирают мусор, в том числе в ходе проекта «Чистые Игры». 
Банк активно вовлекает клиентов в лесовосстановительное движение. На благотворительной платформе СберВместе любой человек может пожертвовать средства на посадку лесов. Достаточно выбрать инициативу «Сохраним лес вместе!», чтобы посадить дерево буквально в один клик. С учётом софинансирования от Сбера с помощью этой инициативы за полтора года удалось собрать 33 млн рублей. На эти средства высажено более 500 тыс. саженцев в 39 регионах России.
Ещё больше об ESG-инициативах Сбера можно узнать на сайте банка. 
Всероссийская акция «Сохраним лес», одна из крупнейших экологических инициатив России, стартовала в 2019 году и реализуется в рамках национального проекта «Экология». Её организаторы — Минприроды России, Рослесхоз, АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтёры леса» при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный партнёр — Сбер.

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