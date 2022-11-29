Экология

В Волгограде Росприроднадзор инициировал расследование новой экологической угрозы

Экология 29.11.2022 09:30
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29.11.2022 09:30


Росприроднадзор инициировал расследование по факту излива сточных вод  на территории жилого комплекса «Санаторный» в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, поводом послужили обращения жителей, которые пожаловались на невыносимый запах и потоки сомнительной жидкости, протекающей по руслу балки. 

В ходе проведенного специалистами ведомства  осмотра установлено, что на территории жилого комплекса «Санаторный» в Кировском районе Волгограда  имеются следы прорыва канализационного коллектора. Место прорыва расположено между детским садом и школой. Участок дороги и грунт оказались залиты хозяйственно–бытовыми сточными водами из канализационного коллектора. Стоки при этом попадали в ливневку, а оттуда -  в балку Пахотина. 

Эксперты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произвели замеры площади залитого участка и отбор проб сточной воды и почвы для определения содержания концентраций загрязняющих веществ в почве. После получения лабораторных исследований проб будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам, произведен расчет размера вреда, причиненного компонентам окружающей природной среды, заверили в ведомстве.

Напомним, о катастрофической ситуации, которая сложилась в Кировском районе, ИА «Высота 102» сообщило накануне в публикации «Санкции Евросоюза угрожают Волгограду экологическим бедствием: зловонные потоки с нового ЖК стекают в Волгу». Журналисты информагентства отследили путь канализационных потоков, которые берут начало в ЖК «Санаторный», стекают в балку Пахотина, минуют под землей строящуюся новую дорогу, а затем впадают в Волгу. 

Горожане  опасаются, что это может обернуться новой экологической катастрофой в областном центре. Власти Волгограда, между тем, объясняют происходящее проблемами с ремонтом импортных насосов системы водоотведения, которые установил застройщик ЖК, из-за наложенных на Россию санкций. При этом, как заверили в мэрии, в настоящее время канализационные стоки купированы в том числе за счет установки дополнительного оборудования и организации контроля. 

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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