Волгоградским медикам доплатят 2,5 оклада за изъятие донорских органов

Здравоохранение 28.11.2022 17:29
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28.11.2022 17:29
В Волгоградской области установлены стимулирующие выплаты медикам, которые участвуют в пересадке донорских органов. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Бочаров.
Так, предусмотрены стимулирующие выплаты в размере, не превышающим 250% должностного оклада в месяц, медработникам, которые осуществляют деятельность, связанную с донорством органов человека в целях трансплантации. Речь идет о медиках, которые обследуют доноров, обеспечивают сохранность донорских органов до их изъятия, а также хранение и транспортировку.
На выплаты могут претендовать как врачи, так и средний и младший медперсонал. Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.
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