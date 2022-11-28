Политика

Вице-спикер Госдумы Кузнецова нашла, чему поучиться у Волгоградской области

Политика 28.11.2022 14:15
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28.11.2022 14:15


Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова 28 ноября прибыла с рабочим визитом в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», в администрации региона состоялась ее встреча с Андреем Бочаровым. Сегодня в Волгоградской области открываются впервые Семейные МФЦ. 

Совещание, прошедшее в обладмине, было посвящено реализации социальных и гуманитарных проектов, развитию патриотического воспитания, поддержке материнства и детства, семей мобилизованных, внедрению новых удобных форматов помощи.

Именно в Волгоградской области впервые открывается Семейный МФЦ, который будет включать помощь семьям мобилизованных в формате одного окна, — подчеркнула Анна Кузнецова. — Учитывая, какую работу ведет в этом направлении регион, я считаю, что многому можно поучиться и развивать эти проекты на других территориях.

Семейные МФЦ открываются в восьми пилотных регионах. Волгоградская область вошла в их число. 28 ноября такие МФЦ начинают работу в Волгоградском областном центре психолого-педагогической помощи населению и ВРОО «Многодетный Волгоград». Здесь планируют оказывать помощь жителям Волгоградской области по вопросам, связанным с развитием, воспитанием, обучением ребятишек, оформлением услуг. Здесь же будут оказывать адресную поддержку при возникновения жизненных трудностей.  

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